Almenys 13.000 morts i 7.000 desapareguts a Ghouta des de l'inici de la guerra a Síria

Almenys 12.763 civils, incloses gairebé un miler i mig de criatures, han sigut assassinats al districte de Ghouta Est, a la perifèria de Damasc, per les forces sirianes i els seus aliats, Rússia i l'Iran, des de l'inici de revolta popular contra Baixar Al-Assad el març del 2011. Almenys 1.218 han perdut la vida sota tortura a les presons del règim i 427 han mort de fam a causa de l'estricte setge que impossibilita l'entrada d'aliments i medicines. L'ONG, que és una de les principals fonts de l'oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans per a la monitorització de víctimes a la guerra de Síria, ha recopilat sistemàticament les dades des de l'inici la revolució contra Al-Assad. L'entitat alerta que les xifres recullen només les morts i desaparicions que han pogut ser contrastades. El catàleg de crims de guerra que segons la Xarxa Siriana pels Drets Humans han comès el règim de Baixar al-Assad i els seus aliats al districte de Ghouta Oriental és llarg: bombardejos indiscriminats, ús d'armes químiques i barrils explosius llançats des de l'aire, setge, desaparicions forçoses, tortures, violència sexual, atacs a hospitals... L'entitat ha documentat 46 atacs amb armes químiques.

إرتقاء شهيد طفل وإصابة عدة مدنيين آخرين بينهم نساء وأطفال بالإضافة لإصابة متطوعين من الدفاع المدني نتيجة استهداف بلدة #الشيفونية بغازات سامة، عمل فرق الإتقاذ على الإستجابة العاجلة لإخلاء المصابين. #الدفاع_المدني_السوري #الغوطة_الشرقية pic.twitter.com/CnnV1DgT4k — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) 25 de febrer de 2018

El Secretari General de l'ONU, António Guterres, ha demanat aquests dilluns que s'implementi la resolució del Consell de Seguretat de dissabte, que demana una treva de 30 dies per obrir corredors humanitaris. Guterres ha descrit la situació a Ghouta com "l'infern a la terra", mentre les tropes sirianes i els seus aliats continuen bombardejant el districte opositor de la perifèria de Damasc. Des de diumenge les forces d'Al-Assad protagonitzen un intent d'entrar per terra a Ghouta Est.