Almenys tres morts en un altre terratrèmol a Indonèsia

Almenys tres persones han mort i quatre més han resultat ferides aquest dijous a la matinada en un altre terratrèmol a Indonèsia, que viu un estiu negre marcat per la freqüència de sismes –també un tsunami – mortals. Aquest cop el sisme ha sigut de magnitud 6 i ha sacsejat les illes de Bali i Java, tal com han apuntat fonts oficials.

No es descarta que el nombre de víctimes augmenti –en principi, no en excés –, ja que diversos equips de rescat són la zona a la recerca de possibles víctimes.

En un missatge al seu compte de Twitter, el portaveu de l'Agència Indonèsia de Prevenció de Desastres, Sutopo Purwo Nughoro, ha explicat que els tres ports van ser trobats al districte de Sumenep, a l'est de Java.

Un estiu marcat pels sismes

L'aglomeració de catàstrofes naturals ha sigut tan intensa que justament aquest dijous, mentre s'informava del nou terratrèmol, s'havia previst donar per acabades les tasques de recerca de víctimes del terratrèmol i el posterior tsunami que fa gairebé dues setmanes va castigar la regió central de l'illa de Cèlebes.

Segons l'últim balanç oficial, almenys 2.045 persones van morir com a conseqüència del tsunami, i unes 5.000 persones més estarien desaparegudes sota el fang i la runa. Se les donarà oficialment per mortes aquest dijous si no se les troba.

I és que Indonèsia es troba sobre l'anomenat Anell de Foc del Pacífic, una àrea de gran activitat sísmica i volcànica sacsejada per uns 7.000 tremolors a l'any, la majoria moderats.