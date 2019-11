Angela Merkel: “No hi ha cap mur tan alt i tan ample que no es pugui enderrocar”

“No hi ha cap mur tan alt i tan ample que no es pugui enderrocar”. Amb aquestes solemnes paraules, Angela Merkel ha commemorat aquest dissabte en una austera cerimònia a la capital alemanya el trentè aniversari de la caiguda del Mur de Berlín. “Recordo a tots aquells oprimits que van haver d’enterrar els seus somnis”, també ha dit la cancellera, que ha advertit que “els valors europeus no poden donar-se per consolidats i cal defensar-los una i altra vegada”. “Hem de rebutjar de manera rotunda l’odi, el racisme i l’antisemitisme”, ha insistit, en una referència velada a les regions de l'est d'Alemanya, on l’extrema dreta cada vegada té més força.

El president alemany, Frank-Walter Steinmeier, també ha destacat el mateix: “S'està qüestionant la democràcia liberal”, ha afirmat davant la presència dels presidents d’Hongria, Polònia, la República Txeca i Eslovàquia, països que sovint són acusats de no respectar plenament les normes de l’estat de dret.

La cerimònia ha tingut lloc en un dels carrers que millor simbolitza la divisió de Berlín: el Bernauer Strasse, on encara es conserva un tram del Mur, una torre de vigilància i una franja fronterera que dividia la ciutat. És en aquest tram on els berlinesos de l’Est que volien fugir de la República Democràtica Alemanya (RDA) excavaven túnels per intentar passar a l’altra banda.

Merkel i la resta de mandataris han col·locat una rosa al Mur en recordatori d’aquells que van perdre la vida durant les gairebé tres dècades que la barrera va dividir la capital alemanya. Després ho han fet desenes de joves, molts d’ells procedents dels països de l’Europa de l’est, que han expressat durant l’acte institucional què signifiquen per a ells aquell antic Mur i la possibilitat actual de viure a la Unió Europea. Un cor ha entonat llavors la cançó Els pensaments són lliures, que diu així: “Si em tanquen en un calabós encara més fosc, serà en va, perquè els meus pensaments superen els murs i les barreres. Els pensaments són lliures!”.