Jueus contra Corbyn, musulmans contra Johnson

La batalla cultural que es lliura al Regne Unit per les eleccions generals del 12 de desembre entre la revolució corbynista, radical i igualitària i la ultraliberal i brexitera de Boris Johnson, s'ha aprofundit més aquest dimarts. Fins a passar d'afers terrenals a celestials; fins a semblar una batalla religiosa.

"A new poison – sanctioned from the top – has taken root in the Labour Party. Many members of the Jewish community can hardly believe this is the same party that they called their political home for more than a century," writes @ChiefRabbi Ephraim Mirvis https://t.co/oM907fpB07 — The Times (@thetimes) November 25, 2019

El dia s'ha aixecat amb un titular a The Times que hauria enfonsat els murs de Jericó si estiguessin drets. El cap de la comunitat jueva ortodoxa del Regne Unit, Ephraim Mirvi, ha etzibat un atac duríssim contra el líder laborista, Jeremy Corbyn, en un article al diari. "Un nou verí, sancionat des de la cúpula, ha arrelat [l'antisemitisme] al Partit Laborista –s'hi llegeix–. Demano a tothom que voti amb consciència". I acabava de manera dramàtica: "No tingueu cap dubte: l'ànima mateixa de la nostra nació està en joc".

Des de les sis d'aquest matí, el programa senyera de la informació del Regne Unit, Today, de BBC Radio4, trompetejava el text d'Ephraim Mirvis, que qüestionava la capacitat de Corbyn per ser premier. Al migdia, a l'entrada del recinte on Corbyn tenia programada la presentació del seu programa específic sobre races i fe, ha sigut rebut per fidels tories que l'acusaven de racista.

Però la intervenció del cap dels jueus ortodoxos, fan de Johnson, a qui va donar l'enhorabona quan va aconseguir la victòria en les primàries conservadores, no ha sigut l'única en aquest sentit. El líder de l'Església anglicana, l'arquebisbe de Canterbury, Justin Welby, ha posat sal a la ferida, però sense una crítica tan brutal a Corbyn. A Twitter, on no calla, deia: "Que el rabí en cap estigui obligat a fer una declaració tan inèdita en aquest moment hauria d’alertar-nos del profund sentiment d’inseguretat i por que senten molts jueus britànics".

That the Chief Rabbi should be compelled to make such an unprecedented statement at this time ought to alert us to the deep sense of insecurity and fear felt by many British Jews: pic.twitter.com/DNxr0Qxht5 — Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) November 26, 2019

Exageració interessada? És cert que Corbyn ha tingut problemes, no pas de racisme, però sí a l'hora de mostrar-se més ferm davant de comportaments antisemites al partit. Ho admetia el laborista lord Falconer, que en un altre programa de la BBC, The World at One, ha dit: "Ens mereixíem un atac tan fort; hem de combatre adequadament l'antisemitisme". Tot i així, a diferència del rabí, votarà el labour "perquè és millor que els tories".

“We deserved an attack that strong, we need to deal with anti-Semitism properly.”



Labour's Lord Falconer, told @BBCWorldatOne he hopes that "the Chief Rabbi’s absolutely extraordinary, but justified, intervention will be listened to by my party.” https://t.co/l1cDMymwYJ pic.twitter.com/iW164iQKJr — The World at One (@BBCWorldatOne) November 26, 2019

Corbyn és presa fàcil d'atac des de posicions conservadores jueves. Ara paga el seu posicionament favorable als drets del poble palestí durant anys. En té defensors, però. L'intel·lectual i lingüista Noam Chomsky, jueu i d'esquerres, havia entrat en el debat, com avui s'ha recordat des de les xarxes, enceses tot el dia a favor i en contra del rabí Mirvis. "La manera com els càrrecs d'antisemitisme s'estan utilitzant al Regne Unit per debilitar el Partit Laborista de Corbyn no només són una desgràcia, sinó, ras i curt, un insult a la memòria de les víctimes de l'Holocaust", deia fa quatre mesos.

"

Com de costum, Corbyn, a l'acte esmentat, s'ha defensat bé i asserenat. I ha convidat el rabí a entrevistar-se amb ell per adreçar els problemes que hi pugui veure. Una trobada del tot improbable.

"In government, our door will be open to all faith leaders"



Jeremy Corbyn says the Chief Rabbi and other religious leaders are "very welcome" to discuss their concerns with him https://t.co/uIaw2CiQKx pic.twitter.com/UKDLeGiNYW — BBC Politics (@BBCPolitics) November 26, 2019

I a l'altra banda, què? Oberta la veda del tot s'hi val en campanya, també etzibar la religió com a arma electoral, el Consell Musulmà del Regne Unit hi ha ficat cullerada en termes tan durs com el rabí. Però en aquest cas per denunciar la islamofòbia dels tories. Miqdaad Versi, portaveu del Consell, ho ha denunciat a la BBC: "Malauradament, la islamofòbia és un problema greu, és endèmic, és institucional dins del Partit Conservador”.

“Unfortunately Islamophobia is a serious problem, it’s endemic, it’s institutional within the Conservative Party”



Muslim Council of Britain’s Miqdaad Versi says “no action has been taken” and the party has a “structural problem” #politicslive https://t.co/aiKOykxgWs pic.twitter.com/IDO87JIjRB — BBC Politics (@BBCPolitics) November 26, 2019

Però faltava encara una altra de les grans fes en busca d'un titular. I a última hora d'avui, el Consell Hindú del Regne Unit ha escrit al rabí en cap solidaritzant-se amb l'article del Times i carregant contra Corbyn. Sorprenent el que ha passat avui al Regne Unit, un país cada cop més laic: les grans religions han votat abans d'hora. Tres han desterrat Corbyn i una, Johnson.