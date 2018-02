El jutge ratifica l'ordre britànica de recerca i captura contra Julian Assange

Julian Assange haurà de continuar confinat a l'ambaixada de l'Equador a Londres, on viu refugiat de les autoritats britàniques des de fa més de cinc anys i mig. Un jutge de la cort de Westminster ha fallat aquest migdia de dimarts que l'ordre de recerca i captura que pesa contra ell ha de continuar vigent. La decisió del jutge, però, pot ser recorreguda. El 26 de gener, els advocats del fundador de Wikileaks van presentar un recurs contra aquesta ordre, al·legant el sense sentit jurídic que suposava que es mantingués mentre s'havien retirat els càrrecs que pesaven contra ell a Suècia, origen de la situació actual. La fiscalia sueca acusava Assange des de finals del 2010 de presumpta violació i presumptes abusos contra dues dones, que l'investigat hauria comés a Estocolm l'estiu d'aquell mateix any. L'any passat, però, Suècia va retirar els càrrecs després d'entrevistar-se amb Assange a dins de la legació equatoriana. D'altra banda, el fundador de Wikileaks sempre els ha negat.

El jutge de Westminster, però, ha atès el criteri de la fiscalia britànica segons el qual la retirada l'ordre suposava recompensar Assange pel fet d'haver trencat la llibertat condicional. Assange en gaudia mentre es veien els diferents recursos contra l'extradició a Suècia presentats per la seva defensa. L'australià, de 46 anys, volia evitar l'extradició perquè temia que Estocolm el lliurés als Estats Units. Washington l'acusa d'espionatge i de revelació de secrets oficials a través de les diferents informacions publicades a Wikileaks. El trencament de la llibertat condicional, que Assange va cometre en refugiar-se a la legació equatoriana a finals de juny del 2012, és també delicte al Regne Unit, raó bàsica per la qual el jutge ha ratificat la vigència de l'ordre de recerca i captura. Si Assange surt al carrer i és detingut, els Estats Units podrien demanar-ne l'extradició.

El fallo del tribunal de Westminister té lloc dos anys i un dia després que el Grup de Treball dels Drets Humans de les Nacions Unides —el mateix organisme a què han recorregut les defenses d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart— decidís que la seva situació era, a la pràctica, una detenció arbitrària i il·legal del Regne Unit. En virtut de les lleis internacionals i dels tractats signats per Londres, Julian Assange, de 46 anys, hauria de ser compensat econòmicament.

Today (Feb 5) marks 2 years since the UN ruling that @JulianAssange is unlawfully & arbitrarily detained by UK authorities—and must be released & compensated—under international law & treaties the UK has signed. https://t.co/M9722JQwad https://t.co/FwlA5vvD2c #FreeAssange pic.twitter.com/3h4J46drvo