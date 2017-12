Batman, contra la pornografia de la misèria

Es pot fer una bona campanya per recollir fons per una catàstrofe natural, per a les víctimes d'un conflicte o per a una ONG de desenvolupament sense caure en l'estereotip de nord ric - sud paupèrrim? El Fons d'Assistència Internacional dels Estudiants i Acadèmics Noruecs (SAIH) creu que és possible i cal reconèixer les iniciatives que busquen trencar els tòpics perpetuats i des del 2013 organitzada cada any els premis Radiator ('radiador'): la categoria dels Golden ('daurats') per a les bones campanyes i els Rusty ('rovellats') per a les que fan mal a la dignitat dels que suposadament volen ajudar a causa de la repetició dels clixés. El lliurament dels guardons es farà dijous, 7 de desembre, però hi ha temps per participar en la votació fins dilluns 4 a la pàgina web d'aquesta entitat que promou l'accés universal a l'educació i uns valors d'equitat i justícia social.

Batman

L'heroi familiar

El jurat ha valorat d'aquesta campanya de War Child Holland que s'hagi triat un personatge de ficció com Batman per il·lustrar com els nens que sobreviuen als camps de refugiats mantenen la fantasia i la il·lusió malgrat les dificultats i les condicions paupèrrimes. La tendresa dels protagonistes s'arrodoneix amb un final real com la tragèdia mateixa.

Supershoter

Un regal real

Un altre dels finalistes al Golden Radi és una campanya de la branca nord-americana de Save the Children en què es volen subratllar els riscos de la guerra per a la infància. Un grup de nens de diversos orígens reben un regal que no resultarà com han imaginat en el seu món estable i de fantasia.

L'altra cara

Tom Hardy

La mirada dels 80

L'actor britànic Tom Hardy està situat entre els candidats a rebre el premi Rusty, el del radiador rovellat, pel seu missatge i forma de comunicar-se que porta a l'espectador a les campanyes de la dècada dels 80, a l'Àfrica de la fam, amb nens famèlics, amb la mirada perduda. El jurat entén que la campanya perpetua estereotips. Malgrat que el vídeo ofereix cert context de què està passant al Iemen, no deixa de culpabilitzar els que ho miren de no fer res.

L'organització noruega fa anys que publica campanyes i vídeos on els africans són els que ajuden els pobres noruecs, que han de viure amb temperatures sota zero. D'aquí que la imatge que la institució ha triat per als seus premis sigui el radiador, que es regala als nòrdics. La fórmula és la mateixa que es tracta de combatre però a la inversa, i xoca veure com els africans negres, lluny de l'estereotip de la pobresa i misèria, fan les mateixes reflexions que els europeus i es commouen per les mateixes coses davant del patiment de ciutadans, en aquest cas rossos i blancs.