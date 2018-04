Berlusconi encara té la clau de la política italiana

Els líders de les formacions polítiques italianes van començar a desfilar ahir davant el president de la República, Sergio Mattarella, que haurà de decidir en els pròxims dies si hi ha un candidat amb els suports suficients al Parlament a qui encarregar la formació d’un govern estable. El cap de l’estat es reunirà avui amb els representants de Força Itàlia, la Lliga, el Partit Democràtic i el Moviment 5 Estrelles per mesurar els suports i les possibilitats de cada un d’ells de cara a la formació d’un futur executiu.

La partida que s’obre ara es preveu complicada. Després de les eleccions generals del 4 de març va sorgir un escenari de gran fragmentació política, ja que cap força va aconseguir la majoria necessària per governar en solitari. El líder del Moviment 5 Estrelles (M5E), Luigi Di Maio, reclama l’encàrrec de primer ministre com a representant del partit més votat del país, amb més del 32% dels sufragis.

La coalició de centredreta formada per la Lliga de Matteo Salvini, el partit de Silvio Berlusconi, Força Itàlia i altres formacions de dretes reclama també poder formar govern després d’haver obtingut conjuntament el 37% dels vots i considerar-se l’autèntica guanyadora de les eleccions.

El M5E, tradicionalment contrari a pactar amb altres forces polítiques, està disposat a signar una aliança tant amb l’esquerra com amb la dreta per formar un govern liderat per ells, però no a qualsevol preu. Luigi Di Maio va obrir les portes a un pacte amb la Lliga de Matteo Salvini, però amb la condició que deixi de banda Silvio Berlusconi. Un veto que des del partit del Cavaliere defineixen com a “antidemocràtic”.

En una nota oficial, Força Itàlia va insistir en “la unitat de la coalició i la no disponibilitat a qualsevol forma de diàleg o hipòtesis de govern amb qui posa vetos inacceptables en una democràcia”. “No es pot fer un govern sense Força Itàlia i excloc que la Lliga pugui trair l’acord amb els electors”, va sentenciar Antonio Tajani, president del Parlament Europeu i principal exponent del partit de Berlusconi. “Si Di Maio i el Partit Democràtic volen donar suport al centredreta és una altra cosa, però nosaltres partim del fet que l’encàrrec correspon a Salvini”, va afegir.

El M5E, que es considera així mateix un moviment polític transversal, tampoc tanca la porta a una aliança amb l’esquerra. El Partit Democràtic (PD), que va ser el gran derrotat de les eleccions amb prop del 18% dels vots, es presenta dividit entre els que rebutgen un acord amb els grillinos i els que estan oberts al diàleg. Però la línia oficial segueix sent la que va dictar Matteo Renzi abans de dimitir com a secretari general: quedar-se a l’oposició. “Les diferències són profundes”, va dir l’actual secretari general, Maurizio Martina, que va anunciar que el seu partit no donarà suport a cap govern que tingui Di Maio o Salvini com a primer ministre.

Un dia abans de començar la ronda de consultes, el líder del Moviment 5 Estrelles va fer un pas més en la seva estratègia i va proposar al Partit Democràtic i a la Lliga un “contracte de govern” a l’estil del que es va signar a Alemanya el 1961. “Seiem a la taula i decidim les coses que cal fer”, va anunciar el líder grillino. “Res d’aliances”, va aclarir, sinó un autèntic contracte que expliqui “punt per punt” què volen fer, com i en quant de temps. “Sabem que no existeixen els números perquè cap força política governi sola i hem de ser concrets”, va afegir.

El Partit Democràtic va rebutjar immediatament la proposta del M5E mentre que el líder de la Lliga es manté caut. Fa només una setmana Di Maio i Salvini van aconseguir repartir-se les dues presidències del Parlament, tot i l’oposició de Berlusconi, que va estar a punt de trencar la coalició. Un primer acord que podria ser l’embrió d’un nou govern. Les dues formacions convergeixen en alguns punts clau dels seus programes, com la lluita contra la immigració irregular i el desmantellament de la reforma de les pensions, però cap vol cedir el lideratge del futur govern al rival.

La pilota passa ara a la teulada del president de la República, Sergio Mattarella, que haurà de demostrar totes les seves habilitats com a mediador.

Mattarella es reunirà avui amb els representants de Força Itàlia, la Lliga, el PD i el Moviment 5 Estrelles, després d’haver rebut ahir a la resta de formacions al Palau del Quirinal, la seu de la presidència de la República.

Al terme d’aquesta primera ronda de contactes el president de la República podria confiar l’encàrrec de govern al candidat amb més possibilitats d’obtenir el suport del Parlament. Un cop designat, aquest ha d’obtenir la confiança de la Cambra i del Senat.

Però davant l’actual bloqueig polític, tots els escenaris són possibles i els analistes no descarten que Mattarella hagi de convocar una segona ronda de contactes.