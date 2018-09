Bin Salman fracassa en l’intent de reformar l’Aràbia Saudita

El príncep hereu Mohamed bin Salman, que va suscitar una onada d’expectatives al voltant del renovat futur de l’Aràbia Saudita, viu les hores més problemàtiques del seu govern. Bin Salman, de només 32 anys, s’enfronta a nombroses crítiques dins i fora del país, i probablement no podrà dur a terme el seu revolucionari pla, conegut com a Visió 2030, que consisteix a crear un sistema econòmic alternatiu al petroli, el motor del país.

Bin Salman considera que l’or negre deixarà de ser una necessitat imperiosa ben aviat, quan els occidentals facin servir cotxes elèctrics en lloc dels vehicles de gasolina. L’Aràbia Saudita, doncs, s’hauria de preparar per a aquest moment que no trigarà a arribar, segons el príncep hereu. La seva idea és que l’any 2030 el seu país hagi creat un sistema econòmic estable que no depengui completament del petroli. Per finançar el pla, el règim hauria de vendre la seva participació a Aramco, la companyia de majoria estatal que explota el cru.

Informacions publicades en els últims dies diuen que el pare del príncep, el rei Salman, ha frenat la venda inicial del 5% d’Aramco, entre altres coses perquè creu que tindria repercussions negatives per al país, econòmiques i també socials. I és que aquest moviment deixa al descobert el seu fill. “Les reformes que ha encetat el príncep són problemàtiques des de diversos punts de vista”, assegura el professor Eytan Gilboa de la Universitat Bar-Ilan de Tel Aviv. “Bin Salman vol apartar el país de la dependència del petroli, però té al davant una oposició gran, fins i tot dins de la casa reial, i les reformes que proposa no es poden fer d’un dia per l’altre”. “Estem davant d’una lluita que s’està desenvolupant dins del palau: Bin Salman vol enfrontar-se a la corrupció i vol fer reformes arriscades, però té rivals a la família reial”, continua Gilboa.

Malestar a les xarxes socials

Les crítiques contra Bin Salman es manifesten sobretot a les xarxes socials. Ahmed bin Abdel-Aziz, germà del rei Salman, va dir públicament la setmana passada que ell no ha criticat ni el rei ni el príncep. És un aclariment significatiu que Ahmed va considerar necessari en el context que viu l’Aràbia Saudita.

Un altre problema considerable és la guerra del Iemen, un conflicte mortífer i cruel, on el règim saudita, que té un paper polèmic i destacat, va entrar per decisió del príncep. Malgrat això, Bin Salman té el suport d’Occident, que està armant l’exèrcit saudita, però cada dia la població civil és víctima, entre d’altres, d’onades de violència indiscriminada. Al juliol, per exemple, l’aviació saudita va matar més de 60 nens iemenites en menys d’una setmana. Arran de la mort d’aquests nens, Bin Salman va reunir el seu equip d’assessors i va assegurar que la intervenció militar continuarà malgrat les crítiques que es produeixen fora del país. “Volem deixar una empremta profunda en la consciència de les pròximes generacions de iemenites, i volem que els seus fills i les seves dones, i també els seus homes, esclar, s’espantin cada cop que sentin el nom d’Aràbia Saudita”, va dir Bin Salman als seus assessors.

“Crec que estem en el moment més delicat del príncep en els últims tres anys. És força popular en certs ambients del seu país, però hi ha gent de la família reial que no l’estima gaire, ni a ell ni als ulemes, els predicadors religiosos. És difícil pronosticar què passarà, perquè es tracta d’una situació molt complexa. Crec que tot dependrà de la lleialtat de l’exèrcit”, apunta el professor Efraim Inbar, del centre Begin-Sadat. “Pel que fa a la venda d’Aramco, és cert que seria un gran negoci, que donaria als saudites molts diners a curt termini, però la pregunta que ens hem de fer és si realment la família reial vol vendre la companyia, i és evident que no tota la família ho vol”, continua Inbar.

Recentment el diari israelià Haaretz es preguntava si el monarca mantindrà Bin Salman durant molt de temps com a home fort. Altres mitjans de la regió han suggerit que el rei ja està buscant un successor per al seu fill preferit, algú que vulgui continuar amb la política tradicional de l’Aràbia Saudita i que no actuï d’una manera tan impetuosa.