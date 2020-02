Bloomberg surt masegat del seu primer debat demòcrata

Si fos per la publicitat televisiva, podria semblar que és l'únic candidat demòcrata a la Casa Blanca. Els anuncis es reprodueixen a tota hora en els principals canals televisius. No obstant això, en el debat sembla més un espectador. Se sent còmode en la conversa sobre la crisi climàtica, però aquesta matinada ha patit un huracà d'atacs. L'exalcalde (llavors republicà) de Nova York, Mike Bloomberg, ha debutat en un debat de les primàries demòcrates i els seus companys de partit li han ofert una hostil benvinguda. Pete Buttigieg, una de les grans esperances moderades, l'ha acusat de "voler comprar" el Partit Demòcrata.

No ha calgut esperar gaire. El senador Bernie Sanders, favorit en les enquestes nacionals, ha trigat vuit segons a anar directe a la jugular del multimilionari i ha recordat que sota el seu mandat la policia de Nova York va detenir i escorcollar de forma regular a afroamericans i llatins. "No és així com aconseguirem una major participació" a les eleccions, ha alertat Sanders. Encara que potser la recepció més hostil l'ha ofert la senadora Elizabeth Warren. En la seva primera intervenció ha definit les característiques del rival a què s'enfronten els demòcrates: algú que ha anomenat "grasses" i "lesbianes amb cara de cavall" les dones. Tot i que podia semblar que es referia a Donald Trump, citava comentaris fets presumptament per Bloomberg.

Sanders i Warren s'han encarregat de marcar territori subratllant les polítiques racistes de Mike Bloomberg i els comentaris masclistes que han aflorat de l'hemeroteca en les últimes setmanes. Contra la primera acusació, l'empresari s'ha defensat assumint que s'"avergonyia" d'una política per la qual ja va demanar perdó fa unes setmanes i "que se li'n va anar de les mans". Sobre la segona, Warren ha anat més enllà al recordar que Bloomberg té signats diversos acords de confidencialitat amb dones que van treballar per a ell "tant per assetjament sexual com per discriminació de gènere en el treball". Li ha exigit que els cancel·lés per poder escoltar la versió de les afectades, però el multimilionari s'hi ha negat. A més, ha buscat rebaixar la gravetat de les acusacions: "Potser no els va agradar l'acudit que els vaig explicar", ha sigut l'únic que ha encertat a respondre.

Si el desig de derrotar Donald Trump és el que uneix tots els candidats, Mike Bloomberg ha sigut el que ha unit als altres cinc demòcrates sobre l'escenari en el novè debat de les primàries, el més elèctric i tens dels que s'han celebrat fins ara. Amb Bloomberg desaparegut després dels primers embats, la matinada ha deixat diversos atacs entre la resta d'aspirants. Pete Buttigieg, que al costat de Bernie Sanders va aconseguir el major suport en les dues primeres cites de les primàries demòcrates, ha advertit del risc que el candidat sigui Sanders, "el més polaritzador" al costat de Bloomberg, segons ell, i algú que "pensa que el capitalisme és l'arrel de tots els problemes".

Buttigieg, que busca consolidar en els caucus de Nevada de dissabte el seu lideratge entre els candidats més moderats, no ha eludit el cos a cos amb Bernie Sanders i s'ha embrancat en diverses discussions amb la senadora Amy Klobuchar, que ha descrit l'exalcalde de South Bend com algú sense experiència i que "ha memoritzat un grapat de temes de conversa" per deixar-los anar en debats i mítings. Tot això mentre l'exvicepresident Joe Biden buscava treure el cap i recordar que, segons ell, és el més capacitat per batre Donald Trump al novembre. Per a això, Biden necessita recuperar urgentment el pols a les dues pròximes cites de les primàries a Nevada i Carolina del Sud.