Bolsonaro debuta com a líder internacional amb la promesa d'obrir l'economia brasilera

El flamant nou president del Brasil s'ha estrenat aquest dimarts com gran líder internacional, amb la seva aparició especial al Fòrum Econòmic de Davos. En una trobada amb absències significatives, com ara les de Donald Trump –retingut als EUA pel tancament del govern– o Theresa May –segrestada pel Brexit–, el nou exponent de l'extrema dreta i el populisme que ha arribat al poder al país més gran de l'Amèrica Llatina va aprofitar la tribuna que li oferia Davos per oferir el Brasil als inversors internacionals i assegurar-los que està compromès a "obrir l'economia brasilera".

Bolsonaro va parlar del "nou Brasil" que vol construir, amb una reforma fiscal, de la seguretat social, i, sobretot, va dir, "aixecant l'enorme pes de l'estat" que hi havia amb anteriors governs. El nou president brasiler ha dit repetidament que vol "alliberar" el seu país del "socialisme" instaurat per anteriors executius, com el de Lula da Silva o Dilma Roussef.

El president populista va assegurar als empresaris i inversors reunits a Davos que pensa col·locar el Brasil a la llista dels 50 principals països on es poden fer negocis. Els va assegurar que "l'esquerra no prosperarà a l'Amèrica Llatina" i va explicar que comparteix amb els caps d'estat de l'Argentina, Xile i Paraguai la idea d'una Amèrica Llatina "forta". "I no una Amèrica bolivariana com existia abans al Brasil amb altres governs", va afegir.

"Brasil és un paradís", ha dit davant de la plana major de l'elit econòmica mundial, i ha insistit en el seu missatge que "la preservació mediambiental i la biodiversitat" que requereix aquest paradís, amb l'extensa superfície de bosc i selva que representa l 'Amazònia, no està renyida amb "el desenvolupament econòmic". És una afirmació que té molt preocupades les organitzacions ecologistes i de medi ambient, que alerten del perill que corre l'Amazones sota mandat de Bolsonaro.

De fet, una de les primeres accions del seu nou govern, que va prendre possessió l'1 de gener passat, va ser transferir el control sobre les reserves indígenes al ministeri d'agricultura, controlat pel lobi agrícola.

Quan Bolsonaro ha deixat l'escenari de Davos, ha estat el torn del secretari d'Estat dels EUA, Mike Pompeo, que ha intervingut des dels EUA per Skype. Pompeo ha posat com a exemple Bolsonaro, però també Donald Trump als EUA, Emmanuel Macron a França o el Moviment Cinc Estrelles a Itàlia com a mostres que "bufen vents de canvi al món". "La gent es fa preguntes que fins ara no es feia: ¿el creixement econòmic és per a mi? ¿Els polítics em protegeixen dels terroristes? ¿Treballen pels seus interessos a l'estranger?", ha dit Pompeo.