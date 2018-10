L'alegria de Trump, Salvini i Le Pen: la 'diplomàcia online' reacciona a Bolsonaro

La victòria de l’ultra Jair Bolsonaro a les eleccions presidencials del Brasil ha provocat una allau de reaccions a la xarxa, en alguns casos amb felicitacions d’un to que no van més enllà de la cordialitat, però també d’elogis carregats d’entusiasme. Des de noms que recorden la ideologia política del futur president brasiler, com ara la líder de l’extrema dreta francesa Marine Le Pen o el ministre de l’Interior italià, Matteo Salvini, passant pels principals mandataris de l'Amèrica Llatina i per casa nostra: la 'diplomàcia online' s’ha engegat aquesta matinada amb el canvi al capdavant de l’economia més important de l’hemisferi sud.

Les veus més entusiastes han vingut de fora de l'Amèrica Llatina. Segons ha informat el mateix guanyador, el president dels Estats Units, Donald Trump, l’ha felicitat per aquestes "eleccions històriques". També s’ha afanyat a fer-ho la líder del xenòfob Front Nacional, Marine Le Pen, que ha desitjat "bona sort" al militar ultra per "redreçar la situació econòmica, de seguretat i democràtica" del Brasil. Per a Le Pen, els brasilers "han sancionat la corrupció generalitzada i han criminalitat" els governs "d’extrema esquerra". Qui també s’ha expressat en la mateixa línia i ha celebrat amb alegria la victòria de Bolsonaro és l’italià Matteo Salvini: "També al Brasil els ciutadans han enviat l’esquerra a casa!", deia en un tuit.

Bonne chance au nouveau Président #Bolsonaro qui devra redresser la situation économique, sécuritaire et démocratique très compromise du #Brésil. MLP https://t.co/HMi9zaKhdb — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 29 d’octubre de 2018

🔴Anche in #Brasile i cittadini hanno mandato a casa la sinistra!

Buon lavoro al Presidente #Bolsonaro, l’amicizia fra i nostri Popoli e i nostri Governi sarà ancora più forte!!!🇮🇹🇧🇷 #Eleiçoes2018 #OBrasilVota17 pic.twitter.com/UC3bHM9IY0 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 28 d’octubre de 2018

Pel que fa als veïns del continent americà, dels primers a felicitar Bolsonaro ha sigut el president sortint de Mèxic, Enrique Peña Nieto, que ha remarcat "l’exemplar jornada" en què han transcorregut els comicis, "que reflecteix la fortalesa democràtica" del Brasil, mentre que l’argentí, Mauricio Macri, ha manifestat que espera "treballar aviat" amb Bolsonaro. Sebastián Piñera, president de Xile, també ha posat en valor que les eleccions han sigut "netes i democràtiques", com ho ha fet en la mateixa línia el colombià, Iván Duque.

A nombre del pueblo y del Gobierno de México felicito a @jairbolsonaro por su elección como Presidente de la República Federativa del Brasil, en una ejemplar jornada que refleja la fortaleza democrática de ese país. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 28 d’octubre de 2018

Felicito al pueblo brasileño por una limpia y democrática elección. Felicito a @jairbolsonaro por su gran triunfo electoral.Lo invito a visitar Chile y estoy seguro que trabajaremos con voluntad,fuerza y visión de futuro en favor del bienestar de nuestros pueblos y la integración — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 28 d’octubre de 2018

Des de Veneçuela, el govern de Nicolás Maduro ha anat més enllà i ha afegit una petició a la salutació cordial dels líders conservadors de l'Amèrica Llatina. En un comunicat, Maduro demana a Bolsonaro "reprendre, com a països veïns, el camí de les relacions diplomàtiques de respecte" i recorda al futur president que en les relacions bilaterals prevalgui "la lliure autodeterminació dels pobles i la no ingerència en afers interns". Evo Morales, des de Bolívia, ha volgut recordar l’expresident brasiler, Lula da Silva, a qui ha elogiat i ha lamentat que pateixi actualment "una caça judicial".

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela @NicolasMaduro, extiende sus felicitaciones al pueblo del Brasil, por la celebración cívica de la 2da vuelta electoral, en la que resultó favorecido @jairbolsonaro como Presidente Electo de ese hermano país. pic.twitter.com/46HtNRySkB — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 28 d’octubre de 2018

Como hoy, 2006, #Brasil reeligió como Presidente al hermano @LulaOficial, con más del 60 % de los votos. Representante de la clase obrera, Lula atendió las reivindicaciones de su pueblo, sacando de la pobreza a millones de brasileños. Hoy es víctima de una cacería judicial. pic.twitter.com/Z84j4jEQyf — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 29 d’octubre de 2018

De Bolsonaro a Abascal i l'independentisme

El president espanyol, Pedro Sánchez, no ha felicitat explícitament Bolsonaro a les xarxes, però sí que ha advertit que "els reptes seran enormes". Per la seva banda, el diputat d’ERC al Congrés Gabriel Rufián ha aprofitat per comparar el futur president brasiler amb el fenomen de l’auge del populisme a escala mundial: "Trump, Salvini, Orbán i Bolsonaro en menys de tres anys", ha lamentat el republicà, que ha vinculat el fenomen amb polítics de l’escena espanyola, com ara els líders del PP, de Cs o de Vox. "Casado, Rivera i Abascal només són el reflex de la deriva reaccionària i ultra d’un món que se’n va cap a la dreta a marxes forçades", ha tuitejat Rufián, que ha fet una advertència: "O l’esquerra fa d’esquerra o ens passen per sobre".

El pueblo brasileño ha decidido su futuro para los próximos años. Los desafíos serán enormes. #Brasil siempre contará con España para conseguir una América Latina más igualitaria y más justa, la esperanza que ha de iluminar las decisiones de todo gobernante. #Eleicoes2018 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 d’octubre de 2018

Trump, Salvini, Orbán y Bolsonaro en menos de 3 años.



Casado, Rivera y Abascal sólo son el reflejo de la deriva reaccionaria y ultra de un mundo que se derechiza a marchas forzadas.



O la izquierda hace de izquierda o nos pasan por encima. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 28 d’octubre de 2018

Des de Barcelona, l'alcaldessa Ada Colau ha criticat durament el futur president del Brasil, que diu que forma part del col·lectiu d'homes "masclistes, racistes, homòfobs i amants de la violència agiten la por i les 'fake news' per conquerir el poder".

#Bolsonaro, Trump, Putin, Orbán, Salvini... hombres machistas, racistas, homófobos y amantes de la violencia q agitan el miedo y fakenews para conquistar poder. Las ciudades debemos trabajar juntas para generar espacios de resistencia, solidaridad y políticas q defiendan la vida — Ada Colau (@AdaColau) 29 d’octubre de 2018

El cap de files i candidat del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, també hi ha posat cullerada i ho ha fet lligant la victòria de Jair Bolsonaro al Brasil amb la constitució de la Crida Nacional a Catalunya aquest cap de setmana: "Els populismes estan escombrant tota Europa i també hi ha expressions a Catalunya, com hem pogut veure aquest cap de setmana amb la constitució de la Crida", ha dit, i ha insistit: "És evident que hi ha símptomes molt similars en una bona part del moviment independentista en relació als populismes".