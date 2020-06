Bolton diu que Trump va demanar ajuda a la Xina per guanyar les eleccions

La premsa nord-americana ha començat a filtrar aquesta matinada extractes del llibre de John Bolton, exassessor de Seguretat Nacional de Donald Trump, que presenta el president nord-americà com un ignorant en política exterior i fàcilment influenciable per líders estrangers com el president turc Recep Tayyip Erdogan. El llibre, titulat The Room Where It Happened: A White House Memoir [La cambra on va passar, unes memòries de la Casa Blanca], hauria d'arribar a les llibreries el 23 de juny, però el govern ha demanat que sigui censurat amb l'argument que revela informació que pot posar en perill la seguretat nacional.

El llibre recull vuit revelacions sonades:

1. Trump, obsessionat a regalar un CD a Kim Jong-un

Bolton descriu com durant mesos Trump es va obsessionar amb regalar al líder nord-coreà, Kim Jong-un, el CD de Rocket Man d'Elton John. Trump havia usat el terme home coet per referir-se a Kim i criticar el seu programa nuclear, tot i que després va tractar de convèncer el dictador que era un sobrenom afectuós.

2. Guaidó, un "nen" i Maduro un home "dur"

Segons Bolton, Trump va voler retirar el seu suport al líder opositor veneçolà Juan Guaidó només 30 hores després de reconèixer-lo al gener del 2019 com a president interí de Veneçuela per considerar que projectava una imatge de "nen" davant la de "dur" del president Nicolás Maduro.

3. Demanant ajuda a Xi Jinping per guanyar les eleccions

A més, Bolton assegura que al juny del 2019, durant la cimera del G-20 al Japó, Trump va demanar al seu homòleg xinès, Xi Jinping, que l'ajudés a guanyar les presidencials del novembre del 2020 amb gestos com la compra per part de Pequín de soja i blat nord-americà que l'ajudarien a captar vots.

4. Alentant la repressió dels uigurs

"Amb l'única presència de traductors, Xi va explicar a Trump per què estava bàsicament construint camps de concentració a Xinjiang. Segons el nostre traductor, Trump va dir que Xi havia de seguir endavant amb la construcció dels camps, que pensava que això era exactament el correcte que havia de fer", sosté Bolton, al llibre.

5. Finlàndia pertany a Rússia?

Segons Bolton, "Trump semblava que no sabia, per exemple, que el Regne Unit és una potència nuclear, i va preguntar si Finlàndia era part de Rússia".

6. A un pas de la retirada de l'OTAN

Al llibre, Bolton assegura que el president nord-americà va estar a punt d'anunciar la sortida dels Estats Units de l'OTAN durant la cimera de l'aliança del juliol del 2018. En concret, explica que Trump havia decidit comunicar públicament que Washington sortiria de l'aliança si els altres membres no augmentaven substancialment la seva despesa militar abans del gener del 2019 i, amb això en ment, va començar a dictar a Bolton les seves declaracions: "Ens retirarem i no defensarem els que no paguin", va dir Trump al seu assessor, que va intentar frenar-lo. Finalment, el president va acabar exigint als aliats que doblessin la seva aportació al pressupost de l'aliança fins a un 4% del seu PIB.

7. Un favor a Erdogan

Segons el relat de Bolton, Trump va prometre el maig del 2018 al seu homòleg turc, Recep Tayyip Erdogan, que interferiria amb la justícia nord-americana per ajudar una empresa turca que estava sent investigada per un fiscal de Nova York per violar les sancions nord-americanes a l'Iran. Va assegurar al president turc que els fiscals "no eren la seva gent, sinó la gent d'Obama, un problema que se solucionaria quan fossin reemplaçats pels seus".

8. Es confirma el xantatge a Ucraïna contra Biden

Finalment, Bolton confirma que Trump va condicionar el lliurament de milions de dòlars en ajuda militar a Ucraïna al fet que Kíev obrís una investigació sobre el fill del seu rival a la presidència, el demòcrata Joe Biden, cosa que va motivar l'obertura d'un judici polític del qual va sortir absolt al Senat.