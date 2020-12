Gest de bona voluntat de Londres per mantenir viva la negociació del post-Brexit

Mentre aquest dilluns continuen a contrarellotge les negociacions a Brussel·les per intentar aconseguir un acord comercial per al post-Brexit entre el Regne Unit i la Unió Europea (UE), Londres ha fet aquesta tarda un gest de bona voluntat per mantenir vives les converses. Ha volgut així no tibar més la corda, estancada per l'afer de l'accés als bancs de pesca britànics per a la flota de la Unió, l'autoritat que dilucidaria possibles desacords entre les dues parts i la igualtat de condicions i nivells de competència per a les empreses, estàndards de producció, drets laborals i regulació mediambiental.

En un comunicat, Downing Street ha anunciat que si finalment s'arriba a un pacte comercial, "el govern del Regne Unit estaria disposat a eliminar la clàusula 44 del projecte de llei del mercat interior […] i també estaria disposat a desactivar les clàusules 45 i 47, relatives a les ajudes estatals, de manera que només es poguessin utilitzar quan fossin compatibles amb els drets i obligacions del Regne Unit en virtut del dret internacional". En altres paraules, els polèmics punts que va denunciar la UE del text, perquè infringien el protocol d'Irlanda del Nord i violaven el tractat internacional que és l'acord de retirada, serien eliminats.

El projecte de llei ha retornat aquesta tarda als Comuns després que la Cambra dels Lords eliminés les esmentades clàusules. El govern, però, ha reintroduït el text tal com el va concebre, tot i que ha fet notar que retirarà els aspectes més polèmics en cas d'acord.

Així mateix, Londres s'ha compromès a "continuar avançant respecte a la decisió sobre quines mercaderies estan en risc d’entrar al mercat únic de la UE". A la llum de les discussions que s'estan duent a terme, el govern de Boris Johnson seguirà revisant el contingut de la pròxima llei d’impostos, que ha de presentar la setmana vinent al Parlament, alguns aspectes de la qual també s'havia anunciat que podrien infringir el pacte de retirada de la UE per part del Regne Unit.

L'anunci de Downing Street implica, a la pràctica, una reculada en les intencions inicials i fa pensar que l'acord, malgrat les moltes dificultats encara persistents, és possible.