Brexit: sis possibles escenaris per sortir del caos o caure-hi definitivament

Theresa May en missió suïcida. La 'premier' ha iniciat aquest matí de dimarts una frenètica minigira europea que la porta des d'Amsterdam fins a Berlín i Brussel·les per intentar quadrar el cercle del seu acord amb la Unió Europea (UE) i obtenir més garanties dels socis europeus. Una tasca que molts analistes al Regne Unit consideren impossible, o gairebé impossible, ja que la UE no obrirà formalment el text pactat el 25 de novembre. Aleshores, ¿què pot passar quan May torni a Westminster "amb la cua entre cames", com aquest dilluns ha hagut de sentir al Parlament, en boca de Sammy Wilson, diputat dels unionistes del DUP? A continuació s'apunten els sis escenaris més probables, bé per sortir del caos o bé per caure-hi definitivament.

1) May acorda algun tipus de declaració o carta del Consell Europeu sobre la frontera d'Irlanda que no és legalment vinculant. Possibilitats? 4 sobre 5

La UE podria signar una 'carta d'intencions' o afegir algun paràgraf a la declaració política en què es prometés al Regne Unit que l'entrada en vigor sobre la garantia de la frontera d'Irlanda s'evitarà a qualsevol preu. El problema d'aquest text és que si es posa negre sobre blanc que una garantia deixa de ser-ho, ja no ho és i perd la seva efectivitat i raó de ser. Fins i tot la mateixa Theresa May va declarar al Parlament dilluns que "no hi ha acord de retirada sense 'backstop' [garantia sobre la frontera d'Irlanda]".

En qualsevol cas, aquesta suposada carta d'intencions no seria legalment vinculant. I els unionistes del DUP, i els 'brexiters' radicals, el que volen és fer desaparèixer del tractat el 'backstop'. Fins i tot un afegit a l'acord en què s'especifiqués que el Parlament britànic seria qui decidiria, en últim terme, l'entrada en vigor de la garantia, i que ho hauria de renovar any rere any, no sembla que convencés gaire els opositors. Ni tampoc la UE. De moment, el text del tractat indica que tant el 'backstop' com l'extensió del període de transició s'han de consensuar entre les dues parts.

L'acord actualment existent és l'únic que hi ha damunt la taula. En aquest cas, i atès que el rellotge continua corrent fins a la sortida oficial de la UE (29 de març del 2019), potser May aconseguirà finalment prou parlamentaris per tenir llum verda.

2) May aconsegueix canvis substancials en l'acord sobre les garanties en relació amb la frontera d'Irlanda. Possibilitats? 1 sobre 5

Brussel·les ja ha dit, per activa i per passiva, que no reobrirà el text del tractat de divorci, que és l'únic mecanisme legal vinculant per introduir-hi canvis. No sembla possible que els Vint-i-set acceptin moure una coma, però. Fer-ho suposaria arriscar-se que els altres estats demanessin altres concessions: França sobre la pesca i potser Espanya més aclariments sobre Gibraltar.

Downing Street ja havia enllestit l'esborrany d'una clàusula que s'havia d'incorporar a l'acord que atorgava al Regne Unit la capacitat d'anul·lar la garantia sobre la frontera d'Irlanda. Optar per aquesta via, que mai es va posar damunt la taula de negociacions, suposaria sortir de la UE sense acord. Fer-ho seria més que suficient per guanyar el suport dels unionistes del DUP i probablement dels més recalcitrants dels euroescèptics. Però difícilment el Consell ho ratificaria perquè Irlanda vol una garantia sobre la frontera. I sense garantia no hi ha acord de retirada.

3) La UE es fa enrere a l'últim minut davant la possibilitat real del no acord i salven els mobles. Possibilitats? 4 sobre 5

És una variant de l'opció 2, però necessita molt més temps per cuinar-se. La tradició de la UE avala aquesta sortida d'última hora.

4) May no arriba a cap nou acord amb la UE. Possibilitats? 2 sobre 5

Davant l'estancament de la situació, Theresa May decideix abandonar la taula de negociacions i el Regne Unit s'encamina cap a una sortida sense acord. En aquest escenari, els diputats conservadors partidaris d'un Brexit tou o d'un nou referèndum podrien unir forces amb l'oposició per intentar forçar una altra sortida, molt difícil, però. Perquè si no s'aprova l'acord, la legislació en vigor garanteix que el 29 de març del 2019 el Regne Unit abandona la Unió.

5) May acorda atorgar al Parlament més poder en el procés. Possibilitats? 2 sobre 5

Diferents veus dins de la Casa dels Comuns i del Partit Conservador demanen a May que vagi més enllà del seu eslògan actual: "El meu acord, un no acord o no hi ha Brexit". Això suposaria, fins i tot, posar damunt la taula la possibilitat d'un segon referèndum, una opció a la qual May no es vol veure arrossegada. Ministres del seu govern han filtrat últimament declaracions a la premsa assegurant que abans que May acceptés aquesta alternativa "es congelaria l'infern". No sembla un escenari amb gaire recorregut.

6) Qüestió de confiança contra Theresa May. Possibilitats? 3 sobre 5



Calen 48 cartes de diputats conservadors per desencadenar una qüestió de confiança interna contra Theresa May. Amb una majoria simple, 158 vots, May es mantindria en el càrrec. Però més de cent vots en contra serien políticament molt perjudicials. No necessàriament fatals, perquè May ha demostrat, humiliació rere humiliació, que l'únic que vol és arribar al 29 de març del 2019 i treure el Regne Unit de la Unió, una missió que ha adquirit caràcter de croada i que pensa dur a terme a qualsevol preu. O això, o el seu cap.

El vot de confiança també podria ser desfermat per l'oposició laborista. Però de moment ni compta amb els números ni es mostra gaire activa per impulsar-la.

El que és segur és que després de com han gestionat la situació Theresa May i el seu govern, després d'haver furtat al Parlament aquest dilluns la possibilitat de pronunciar-se sobre l'acord, i que no hi hagi encara cap data per fer-ho, els ànims contra la 'premier' estan molt calents.