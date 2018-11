Brussel·les es nega a explicar si es canviarà l'acord sobre el Brexit per satisfer Espanya

Espanya ha apujat encara més el to aquest dimarts. El president del govern espanyol ha dit en declaracions en unes jornades organitzades per 'The Economist' que votarà que no a l'acord sobre el Brexit diumenge si no s'adrecen les seves reclamacions sobre Gibraltar. I la Comissió Europea es nega a dir si és possible fer qualsevol canvi d'acord amb les exigències espanyoles. El portaveu de la Comissió, Margaritis Schinas s'ha enfrontat a la pregunta repetides vegades durant la compareixença diària de la CE però s'ha limitat a dir que les negociacions estan en procés i que el proper pas es farà diumenge a la cimera especial entre caps d'estat i de govern.



"Si diumenge l'acord de sortida i la declaració política continuen en els termes actuals Espanya votarà que no", ha dit contundentment Pedro Sánchez. Aquest dilluns el seu ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ja havia mostrat el seu descontentament i havia afirmat que no se signaria l'acord si no s'aclaria al text jurídic que les negociacions futures amb Gibraltar havien de passar també per Madrid. Espanya posa traves, doncs, al presumpte consens que les autoritats europees sostenen que hi ha sobre les negociacions amb el Regne Unit sobre el Brexit. Però, de fet, França també pressiona per aconseguir més garanties en l'àmbit de la pesca, com ja va avisar ahir la ministra d'Afers Exteriors, Nathalie Loiseau.



Espanya complica l’acord sobre el Brexit per Gibraltar

La manera en com s'ha dut a terme la negociació és el que provoca malestar entre els estats membres. Fonts diplomàtiques han confirmat que els representants dels 27 no van veure el text que May havia aprovat fins després que la premier britànica li donés el vistiplau i precisament és en aquest moment en què Espanya denuncia que a última hora va "aparèixer" l'article 184 que afegeix dubtes sobre la negociació futura amb Gibraltar. El portaveu de la Comissió s'ha negat a confirmar que aquest article va ser afegit per voluntat britànica i tampoc ha volgut explicar si seria possible afegir modificacions al text en la línide què demana Espanya. Margaritis Schinas només ha insistit diverses vegades en què es tracta d'unes converses que estan en procés i que serà diumenge quan es faci el proper pas definitivament.

May es reunirà amb Juncker

Però enmig d'aquesta polèmica, la Comissió Europea també ha anunciat que aquest dimecres Theresa May viatjarà a Brussel·les per trobar-se amb el president de l'executiu comunitari, Jean-Claude Juncker. Tot i que ara és el torn els 27 decidir si estan d'acord amb els textos pactats la setmana anterior i redactar la declaració política sobre la qual s'han de basar les relacions futures, May i Juncker es trobaran, segons ha dit el portaveu, per preparar aquests acords que, de fet, s'han de ratificar diumenge a la cimera extraordinària de caps d'Estat.

May accedeix doncs a viatjar fins a Brussel·les quan també té diversos fronts oberts a Londres, on no té garantits tots els suports. Però també ha d'aclarir aquestes qüestions a Brussel·les si les dues parts volen arribar a diumenge sense problemes per tirar endavant amb el Brexit dins els terminis necessaris perquè s'acabi produint un divorci sense acord.