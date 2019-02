Brussel·les situa l'Aràbia Saudita i Panamà entre els estats amb més risc de blanqueig i finançament del terrorisme

La Comissió Europea apunta directament a 23 països que considera amb un "elevat risc" de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Aquest dimecres la comissària de Justícia, Consum i Igualtat de Gènere, Vera Jourová, ha fet pública aquesta nova llista, que no té res a veure amb la de paradisos fiscals i que, a la pràctica, serveix poc més que d'advertiment perquè, com ella mateixa ha reconegut, no té capacitat sancionadora. "No té un objectiu sancionador, és un missatge d'advertiment i una guia al sector bancari i financer perquè siguin tan curosos com sigui possible amb aquests països", ha dit la comissària. Tot i això, ha despertat reticències de diversos estats membres perquè el document assenyala directament països com l'Aràbia Saudita i Panamà.

La publicació d'aquesta llista s'ha de vincular amb les últimes directives europees contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, que són les que han establert els criteris a partir dels quals s'han estudiat les jurisdiccions dels estats sospitosos fins a delimitar el total de 23 amb un risc més alt, entre els quals hi ha estats com l'Aràbia Saudita, Puerto Rico i Panamà, però també l'Iraq, l'Iran, l'Afganistan o Síria.

"Europa està oberta als negocis, però no és ingènua i necessita protegir el seu sistema financer", ha dit la comissària Jourová. Què s'ha tingut en compte per llistar aquests països? Jourová ha explicat que, d'entrada, s'han analitzat 54 jurisdiccions i que són països amb un impacte "sistèmic" per a la integritat del sistema financer europeu, sota la supervisió del Fons Monetari Internacional com a paradisos fiscals, i tenen una rellevància i lligams econòmics forts amb la UE. Per a cada país, s'ha estudiat el nivell de risc existent, el seu marc legal i els controls que aplica per lluitar contra el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i la seva implementació efectiva.

La creació d'aquesta llista, però, no ha estat exempta de polèmica. Els negocis que diversos països europeus tenen amb estats com l'Aràbia Saudita i també Panamà han provocat les reticències d'alguns estats membres. Concretament van ser 13 països els que van presentar objeccions al llistat, cosa que ja fa admetre a fonts comunitàries que el document no tindrà el suport de tots els estats membres. Per aprovar-lo cal una majoria qualificada. Espanya s'hi va oposar per la inclusió de Panamà i també per considerar que el procés no s'havia fet de manera prou transparent. Espanya va recordar que Panamà va signar un acord amb el grup internacional anti blanqueig i tenia fins al juliol per complir amb les condicions i, per això, l'Estat considera que no s'hauria d'haver inclòs a la llista.