Brussel·les s'obre a gestionar el nou camp de refugiats de Mória

"L'escut d'Europa". Així es referia la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, a Grècia quan al març Turquia va obrir les portes a milers de persones refugiades provinents de Síria i el govern hel·lè del conservador Kyriakos Mitsotakis hi responia amb mà dura. D'aquella manera, la UE feia pinya amb Grècia, conscient que la situació migratòria a la península està directament relacionada amb la falta d'una política migratòria i d'asil comuna. Ara, després d'un incendi que va engolir el camp de refugiats de Mória a l'illa de Lesbos, la Comissió respon també a les demandes de Mitsotakis, que divendres exigia el màxim de finançament i participació europea en el segon camp de refugiats que ja s'està refent després de l'incendi. "El vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, va expressar la seva predisposició a aquesta idea", ha aclarit aquest dilluns un portaveu comunitari.

"Cal una nova instal·lació, i es farà, però el model de gestió ha de ser diferent", va dir Mitsotakis divendres passat després de reunir-se amb el vicepresident grec Schinas. "Discutirem la màxima participació europea en aquest esforç, la solidaritat europea no es pot limitar a gestionar la crisi", va repetir Mitsotakis. Segons publiquen aquest dilluns alguns mitjans alemanys, la presidència alemanya de la UE, en mans d'Angela Merkel, hauria impulsat un acord amb el primer ministre grec perquè el nou camp de refugiats de Lesbos es gestioni a nivell europeu. El portaveu comunitari no ho ha confirmat, però sí que ha deixat clar que hi ha predisposició i que les converses estan en marxa.

L’escut d’Europa

De fet, fins ara la Unió Europea ha destinat 2.600 milions d'euros en fons europeus per a Grècia destinats a la gestió migratòria però, tot i això, les 12.000 persones refugiades que vivien al camp calcinat de Mória hi estaven en unes condicions insalubres, ocupant un espai teòricament preparat només per acollir-ne 2.800 i de manera temporal (o aquesta era la funció per a la qual es va construir el 2013). Des d'aleshores, la gestió dels diners per part del govern d'Atenes ha estat sota lupa, perquè el 2018 l'Oficina Europea Antifrau va obrir una investigació per determinar si el ministre de defensa grec es va beneficiar dels diners per als refugiats. Però Brussel·les evita comentar com pot ser que amb 2.600 milions d'euros les condicions a Mória fossin inhumanes: "La situació ha estat complexa durant un llarg període de temps", s'exusava un portaveu.



Sigui com sigui, Brussel·les s'ha bolcat a demostrar que respon després de l'incendi de Mória. Ràpidament s'hi va desplaçar el vicepresident grec de la Comissió, que justament està a càrrec de la cartera migratòria que Von der Leyen va batejar polèmicament com a Protecció de l'Estil de Vida Europeu (posteriorment va canviar protecció per promoció). L'executiu comunitari va anunciar, a més, que es faria càrrec de les despeses per traslladar 400 menors no acompanyats refugiats de l'illa a la Grècia continental. Alemanya i França es van oferir a acollir la meitat d'aquests menors i la resta es repartiran entre una desena més d'estats europeus que s'hi han ofert.

An important, emotional day today in #Lesvos. We honoured the emergency responders, our EU Agencies and UN teams working on the ground. Discussed with vulnerable groups and local authorities. #Moria is the Europe we need to change. High time for a truly European Migration Policy. pic.twitter.com/imn1eLMbEb — Margaritis Schinas (@MargSchinas) September 10, 2020

Però tot plegat són mesures d'urgència que no van al cor del problema, com admet la mateixa Comissió Europea. "Mória és l'Europa que hem de canviar. És hora d'una política europea de migracions de veritat", piulava Schinas l'endemà de l'incendi. Per això s'ha elevat la pressió sobre la Comissió Europea per presentar la proposta legislativa que hauria de respondre a la crida d'estats com Itàlia, Espanya o Grècia (porta d'entrada de milers de persones immigrants i refugiades cada any) que reclamen un sistema de repartiment obligatori entre els països de la UE, que no només impliqui donar fons europeus a aquests països mediterranis per reforçar les seves fronteres mentre s'incompleix la llei internacional quan s'escorcollen i capturen pasteres que intenten arribar a Europa, com denuncien ONGs dedicades als rescats al Mediterrani.

La Comissió ha promès que presentarà la seva proposta el 30 de setembre. Una proposta, però, que fonts diplomàtiques del sud europeu veuen amb recel perquè creuen que, segons han avançat fins ara les negociacions, no complirà les seves expectatives sinó que oferirà una "solidaritat a la carta" que deixarà de nou el problema sense resoldre.