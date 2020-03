Brussel·les tem que el tancament de fronteres posi en risc el subministrament de productes

Cada vegada són més els països de la Unió Europea que anuncien tancaments de fronteres a causa de la pandèmia de coronavirus. Polònia, Dinamarca, la República Txeca, Eslovàquia i Lituània han tancat totalment les seves fronteres i fins i tot Alemanya ha anunciat restriccions parcials. Es torna a restringir la llibertat de moviments i de comerç que Schengen garantia, un esquema que a hores d'ara es troba en risc. Brussel·les ha repetit per activa i per passiva que el tancament de fronteres no és més efectiu que les mesures de control sanitari, però els tractats permeten que cada integrant de la UE apliqui restriccions davant d'una amenaça de salut pública. Davant el degoteig, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha emès un comunicat aquest diumenge avisant que les mesures contra el coronavirus "no haurien de bloquejar" el comerç de béns essencials perquè "les botigues començaran a tenir problemes de subministrament de productes que vinguin d'altres llocs del mercat únic".

Brussel·les intenta evitar que es fragmenti el mercat únic, que es produeixin cues a les fronteres entre estats on és habitual el flux de mercaderies entre la Unió Europea, però els estats no l'escolten. D'aquí el missatge institucional que tot seguit ha reforçat el mateix president del Parlament Europeu, David Sassoli, també a través d'un comunicat en què dona tot el seu suport a Von der Leyen i reitera que "assegurar el funcionament del nostre mercat interior i que es respecten les seves normes és de vital importància. Hem d'assegurar-nos que els subministraments de productes arriben on cal", etziba Sassoli reclamant solidaritat entre estats: "Aquest virus no entén de fronteres, els intents individuals per combatre'l estan destinats al fracàs". S'apunta directament a França i Alemanya en aquest sentit, que van ser els primers a anunciar que deixarien d'exportar material sanitari com mascaretes però que finalment han reculat a petició de Brussel·les.

Per això Brussel·les ha pres la iniciativa per primera vegada i ha decidit reforçar Schengen des de l'exterior. Von der Leyen ha anunciat que la Comissió Europea a partir d'ara podrà restringir l'exportació de material sanitari indispensable a tercers països (és a dir, països no europeus) per garantir que dins la Unió hi ha tot el material necessari: "Hem d'assegurar que Europa té el material que necessita, ara és Itàlia qui necessita més material, però després pot ser qualsevol altre". Brussel·les, doncs, haurà d'autoritzar qualsevol exportació de material clau per fer front a la crisi del coronavirus que vulgui sortir de les fronteres de la Unió. S'intenta així enviar un missatge de calma als governs europeus perquè mantinguin la solidaritat entre ells i no es tanquin, avisant que "cap estat pot produir per si sol el que necessita per fer front al coronavirus". També per això Brussel·les està estimulant la producció interna a través de licitacions públiques.

Aquest dilluns, a més, es reuneixen els ministres d'Economia i Finances de la UE per abordar les mesures econòmiques necessàries per fer front a la més que probable recessió econòmica (hi coincideixen la majoria d'experts). Per la falta d'unitat a l'hora d'aplicar una mesura global, Brussel·les ha optat per donar màniga ampla als estats perquè puguin saltar-se les normes de dèficit i elevar la despesa pública. A més, la Comissió Europea presentarà aquest dilluns una guia de recomanacions per als estats per dur a terme controls sanitaris a les fronteres i als punts d'accessos i evitar també d'aquesta manera les restriccions de moviments, una iniciativa, però que arribarà quan ja s'han anunciat restriccions per part de països tan importants com Alemanya.