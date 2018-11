Bulgària, tercer país de la UE que abandona el pacte de l'ONU per protegir migrants i refugiats

El gran pacte mundial de les Nacions Unides per protegir migrants i refugiats és cada vegada menys global i més feble. Aquest dilluns el govern de Bulgària ha anunciat que tampoc signarà el document de l'ONU i s'uneix així a Àustria, Hongria i els Estats Units. I tot sembla indicar que aquesta esquerda no serà l'última. Altres països com Polònia o la República Txeca també s'hi han mostrat crítics.

I les institucions europees cada vegada es veuen menys legitimades per mantenir un discurs coherent sobre la immigració. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha admès també aquest dimarts des de Berlín que "si un o dos o tres països abandonen el pacte de les Nacions Unides per a la immigració, aleshores com a Unió Europea, no podem defensar els nostres propis interessos com a unió en l'escenari internacional". El mateix portaveu de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, ha parafrasejat les paraules del president de la institució des de Berlín quan ha afirmat que "aquests països que han decidit que abandonen el pacte, no l'haurien abandonat si se l'haguessin llegit".

La CE continua defensant que la immigració és un repte global que s'ha d'abordar de manera conjunta, però ja són tres els estats membres que no se sumen al pacte. Abans de Bulgària va ser Àustria, una retirada amb un impacte especialment simbòlic tenint en compte que és el país que alberga la presidència de la UE aquest semestre. Es fan cada vegada més evidents, doncs, les mancances de la UE per abordar la protecció dels migrants i refugiats en un context d'auge i creixement de l'extrema dreta i els nacionalismes, com passa a Bulgària o Àustria.

El pacte mundial per a la protecció de migrants i refugiats de l'ONU ja va néixer debilitat perquè els Estats Units van avançar que no el signarien d'entrada i perquè es constitueix com una declaració d'intencions però no recull cap capacitat sancionadora si s'incompleix. Els països que se n'han retirat sostenen que desdibuixa les fronteres entre la immigració legal i la il·legal i que, fins i tot, atorga als migrants nous drets.

Com recull Reuters, Bulgària està situada en una de les rutes migratòries més importants des del Pròxim Orient a l'Europa Occidental i ja està actuant per aturar la immigració que considera il·legal. Bulgària està governada per una coalició liderada pel partit conservador GERB i la Unió Patriòtica, un partit que s'ha mostrat clarament amb posicions contràries a la immigració i al pacte de l'ONU.