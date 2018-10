Caravana d’hondurenys en direcció als Estats Units

Dissabte passat prop de 2.000 immigrants hondurenys van iniciar una caravana des de la ciutat de San Pedro Sula, al nord d’Hondures, amb l’objectiu d’arribar als Estats Units -i fins i tot al Canadà-, on volen establir-se per deixar enrere la violència, la inseguretat i la manca d’oportunitats laborals que castiga el seu país. La caravana, formada per persones de totes les edats -des d’infants fins a gent gran amb problemes de mobilitat-, va passar dilluns la frontera amb Guatemala, i des d’ahir caminen, controlats per un gran desplegament policial, per travessar aquest país i arribar a Mèxic, el pas previ a la militaritzada frontera dels Estats Units.

El trajecte no està exempt d’amenaces ni tampoc d’incertesa. Ahir el president nord-americà, Donald Trump, va reafirmar la política antiimmigració que ha marcat el seu mandat i va advertir el president d’Hondures, Juan Orlando Hernández, de retirar “immediatament” els fons d’ajuda que els Estats Units proporcionen al país centreamericà si la caravana no s’atura abans d’arribar a territori nord-americà. Així doncs, el principal repte dels migrants és aconseguir esquivar els controls policials o militars que, sota aquesta pressió de Trump, s’espera que intentin frenar-los.

Obstacles i incertesa

En aquest sentit, els escenaris més delicats són les fronteres. De fet, aquesta tensió ja es va viure dilluns quan van passar d’Hondures cap a Guatemala: prop d’un centenar de militars, antiavalots i agents de la Policia Nacional Civil de Guatemala van barrar-los el pas durant diverses hores, però finalment, i davant la pressió dels migrants, els van permetre entrar. La primera nit en territori guatemalenc la van passar en una escola i un poliesportiu que la localitat fronterera d’Esquipulas va cedir als membres del moviment. A més, un grup de voluntaris els van proporcionar una mica de menjar i aigua. Mentrestant, l’exèrcit de Guatemala va facilitar ahir tres camions militars perquè els migrants que ho vulguin puguin tornar voluntàriament a Hondures. Tot i que la majoria van continuar amb la marxa cap al nord, alguns van decidir tornar a Hondures a causa dels interrogatoris creixents sobre el seu destí. I és que, a banda de la necessitat de fugir, aquesta caravana també s’entén com una protesta contra la política migratòria de Trump i els perills que se’n deriven.

Sigui com sigui, si finalment aconsegueixen recórrer Guatemala, serà Mèxic qui haurà d’entrar en joc. El govern d’Enrique Peña Nieto, però, va reiterar ahir que aquells que vulguin entrar en territori mexicà ho hauran de fer, únicament, complint la legislació i respectant els tràmits pertinents.