Càrregues de la policia per frenar una nova caravana de migrants

Centenars de migrants, la majoria hondurenys, van trencar ahir la tanca metàl·lica que separa Guatemala i Mèxic i es van enfrontar a agents antidisturbis guatemalencs per intentar creuar la frontera. Molts ho van aconseguir i van entrar al país nord-americà cridant “Anem a Mèxic!” La policia guatemalenca va fer servir gasos lacrimògens per frenar l’avenç dels migrants, malgrat que molts anaven amb nens petits i van intentar defensar-se com van poder, amb pedres i pals. Es van registrar ferits, però de moment se’n desconeix el nombre.

“No entenc per què ho fan, això. Potser els nens no tenen drets”, es lamentava un dels migrants entre llàgrimes en presenciar les càrregues de la policia i l’intent de les mares de protegir els més petits.

Aquest grup d’hondurenys formen part d’una segona caravana que també ha sortit del país centreamericà i que està formada per unes 1.500 persones que aspiren a arribar als Estats Units, de la mateixa manera que els 7.000 migrants de la primera marxa, que va partir de la localitat hondurenya de San Pedro Sula el 13 d’octubre i ara és al sud de Mèxic.

D’altra banda, uns 150 salvadorenys van sortir ahir d’aquest altre país de l’Amèrica Central, després d’organitzar-se a través de les xarxes socials, amb l’objectiu també de creuar Guatemala i Mèxic i arribar als Estats Units.

El president nord-americà, Donald Trump, ha amenaçat amb tancar la frontera del seu país amb Mèxic si no s’aturen totes aquestes caravanes, tot i que la Casa Blanca no ha aclarit com té previst tancar militarment una frontera de més de 3.200 quilòmetres, que inclou part del riu Bravo. Així mateix, Trump ha amenaçat amb tallar l’ajuda econòmica a Hondures, Guatemala i el Salvador si aquests països no eviten la sortida de més caravanes.