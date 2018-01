La pressió de la Casa Blanca fa dimitir Steve Bannon de la ultradretana 'Breitbart News'

Steve Bannon, assessor de la campanya presidencial de Donald Trump i estratega de la Casa Blanca fins a l'agost passat, ha dimitit com a director de la web d'ultradreta 'Breitbart News' després de la pressió del gabinet del president dels EUA per les seves les declaracions al llibre 'Fire and fury' ['Foc i fúria'].

En un comunicat publicat aquest dimarts, el mitjà digital va explicar que Bannon "ha fet un pas enrere a 'Breitbart News', on ha servit com a director executiu des de l'any 2012". En la nota també s'explica que la web ultraconservadora continuarà treballant amb Bannon "per seguir una transició ordenada".

Al llibre de Michael Wolff, que va sortir a la venda divendres passat tot i els intents dels advocats de Trump per impedir-ho, Bannon qüestiona la capacitat del president per governar els EUA. En algunes pàgines del llibre, Bannon també qualifica Donald Trump Jr., fill del president, de "traïdor i antipatriota" per la reunió que va mantenir el 2016 amb l'advocada russa Natalia Veselnitskaya. Donald Trump va replicar que Bannon "va perdre el cap" després que l'acomiadés com a assessor de la Casa Blanca.

Tot i que l'exassessor presidencial va demanar disculpes per la seva participació en el llibre de Wolff, des del Despatx Oval no han perdonat les seves crítiques, segons va confirmar el portaveu de la Casa Blanca, Hogan Gidley.

D'altra banda, el diari 'The New York Times' assegura que Bannon s'ha vist obligat a renunciar al seu càrrec en la direcció de 'Breitbart News' per la pressió de la inversora milionària del projecte, Rebekah Mercer.

El que va ser un dels homes més influents de l'entorn del president també s'ha quedat sense feina a la ràdio SiriusXM. Així ho ho ha confirmat el mateix mitjà, que ha explicat que els acords sobre la programació són amb 'Breitbart News' i no amb Bannon.