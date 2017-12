Raúl Castro allarga el seu mandat fins a l'abril

El Parlament cubà ha aprovat aquest dijous ampliar fins al 19 d'abril del 2018 l'actual legislatura, que havia d'acabar el 24 de febrer, un cop s'hagin celebrat eleccions generals. Serà a partir de l'abril quan s'espera que el president Raúl Castro sigui rellevat al càrrec.



La mesura, proposada pel Consell d'Estat -màxim òrgan decisori del país-, s'ha pres per "la situació excepcional" provocada pel pas de l'huracà 'Irma' al setembre, que va deixar a l'illa deu morts i danys materials milionaris.



La primera etapa del procés electoral, els comicis municipals fixats per a l'octubre, ja havia sigut ajornada un mes pel mateix motiu. D'acord amb la Constitució cubana, una legislatura només pot estendre's "per acord de la mateixa Assemblea en cas de guerra o en virtut d'altres circumstàncies excepcionals que impedeixin la celebració normal de les eleccions i mentre subsisteixin aquestes circumstàncies".

El castrisme sense castro



Les pròximes eleccions generals cubanes susciten un gran interès, ja que la pròxima legislatura serà la primera ocasió en sis dècades en què la presidència de Cuba no estarà ocupada per un mandatari de cognom Castro, després de més de 40 anys de govern de Fidel Castro, succeït el 2006 i fins ara pel seu germà menor, Raúl, de 86 anys.

Cuba mira al futur sense Fidel



De cara a aquest procés municipal s'havia constituït la plataforma ciutadana #Otro18, que per primera vegada va intentar presentar candidats independents, encara que finalment no ho va aconseguir.



D'entre els delegats triats en aquest primer procés sortiran part dels candidats a diputats de l'Assemblea Nacional (Parlament unicameral) a les eleccions generals, encara sense data, i el nou Parlament que en resulti electe ratificarà el 19 d'abril el nou president de Cuba.

Relleu probable

Encara que no s'ha confirmat oficialment, es preveu que el relleu de Raúl Castro sigui l'actual primer vicepresident, Miguel Díaz-Canel. La llei electoral cubana estableix que el president, juntament amb el vicepresident i la resta de membres del Consell d'Estat, es trien a partir d'una proposta elaborada per una comissió de candidatures integrada per diputats electes en els comicis generals, que és sotmesa a votació a l Parlament.