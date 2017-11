Catifa vermella al retorn de Hariri al Líban

L’Aràbia Saudita ha convertit el dimitit primer ministre libanès, Saad Hariri, en un heroi o un màrtir al Líban. Saad sempre va estar a l’ombra del fantasma del seu difunt pare Rafiq, el ric empresari i ex primer ministre, assassinat el 2005 a Beirut. Però ara, després dels fets de les dues últimes setmanes, Saad és l’home del moment. Tot el centre de Beirut -des de la plaça de Sasine, feu de les Falanges Libaneses, aliades polítiques de Futur (el partit de Hariri) en el bloc 14 de Març, fins a Hamra, bastió sunnita de Hariri- està empaperat amb pancartes amb el lema de suport “Tots estem amb tu”.

L’esperat retorn de l’ex primer ministre podria produir-se “abans de dijous”, va anunciar ahir Hariri en un tuit. Amb un missatge cridant a la calma, va aclarir que la seva família “es quedarà al seu país, al regne de l’Aràbia Saudita”.

La prevista tornada de Hariri coincideix amb la visita de la primera delegació cristiana maronita rebuda per la casa reial saudita. El patriarca de l’Església maronita, el cardenal libanès Bechara Boutros al-Rahi, es va reunir ahir amb el rei Salman i el príncep hereu, Mohamed bin Salman, en una trobada històrica interpretada com “un pas cap a l’obertura religiosa” del regne saudita, regit pel wahhabisme. Segons mitjans saudites, el cardenal Al-Rahi es va veure amb Hariri a Riad.

Durant la seva absència s’han fet moltes especulacions sobre els motius de la seva sobtada renúncia al càrrec i el seu “retard” per tornar al Líban. “Definitivament, l’Aràbia Saudita va pressionar Hariri perquè dimitís, amb la benedicció del president Donald Trump”, insisteix Bassam Lahoud, analista polític de la Universitat Americana de Beirut. Lahoud, que considera que l’ex primer ministre està retingut a Riad, assegura a l’ARA que “la pressió de la comunitat internacional i la reacció del poble libanès han empès el príncep Bin Salman a alliberar-lo perquè torni al Líban en qualsevol moment”.

Amb la renúncia de Hariri, Riad buscava dividir políticament el Líban per debilitar la milícia xiïta Hezbol·lah, part del govern de concentració. Però precisament ha passat el contrari: “Després de la seva dimissió ha rebut més suport dels líders de totes les comunitats al Líban, inclòs Hassan Nasral·lah [líder de Hezbol·lah], i ara és més fort políticament”.

Tot i haver dimitit, Hariri podria revocar la seva decisió un cop torni a trepitjar territori libanès. El mateix president libanès, l’exgeneral cristià Michel Aoun, ha suggerit en diverses entrevistes arran de la crisi oberta que Hariri podrà tornar al seu càrrec si així ho desitja.

Dependent econòmicament

No obstant això, Hariri està lligat econòmicament a Riad, que ha finançat la seva carrera política. “La pressió que exerceix l’Aràbia Saudita sobre ell el fa feble. Hariri és l’home dels saudites i poden influir-hi a causa dels seus interessos a l’Aràbia Saudita i per la seva nacionalitat saudita”, sosté l’analista. “Hariri té una situació econòmica difícil, i necessita els diners saudites per estar en política al Líban”, continua Lahoud.

Passi el que passi, ja hi ha diversos noms que sonen per succeir Hariri. Algunes veus apunten al seu germà gran, Baha Hariri, més pròxim fins i tot que Saad al lobi saudita. Lahoud, per contra, opina que per mantenir l’estabilitat al Líban caldrà buscar un substitut entre els antics caps del govern libanès que hagin tingut el consens de Hezbol·lah en el passat. Entre aquests hi ha els sunnites Tamam Salam i Najib Mikati.