Boris Johnson creu que caldran "dotze setmanes" per frenar el ritme de contagis

Missatge no gaire optimista de Boris Johnson. Citant una expressió del discurs de Winston Churchill després de la Batalla d'Anglaterra (molt popular al Regne Unit) –"Els pilots estan canviant el rumb de la Guerra Mundial amb la seva destresa i la seva devoció"–, el primer ministre britànic ha apuntat aquesta tarda que es podria "canviar el rumb" de la lluita contra el coronavirus en "dotze setmanes", temps mínim per "prendre el control" de la pandèmia. Amb tot, també ha admès: "No puc garantir que cap a finals de juny estiguem en la part descendent" de la corba d'infectats. "És possible, però no puc dir-ho del cert. Depèn del comportament de cadascú."

El premier ha assegurat que la malaltia es pot superar però que s'han de prendre les precaucions que ha repetit reiteradament els últims dies: mantenir la distància social, evitar pubs i altres locals de reunió, teletreballar i fer només aquells desplaçaments que siguin estrictament necessaris. I, per bé que ha afirmat que prendrà les mesures que calguin, també s'ha mostrat contrari a tancar totalment el transport públic de Londres i a prohibir legalment la llibertat de moviments cap a fora de la ciutat. Tot i així, el Parlament, en una sessió extraordinària, ha aprovat aquest dijous a la tarda la llei del coronavirus, que dota el govern de poders especials per combatre la malaltia i les conseqüències socials i econòmiques que genera.

El primer ministre també ha informat que el govern està negociant per comprar un test ràpid, que funcionaria pràcticament com els de l'embaràs i que diu si la persona s'ha contagiat o no. Si funciona, el Regne Unit "en comprarà centenars de milers". "Si la gent sap que ho ha tingut, pot tornar a la feina, perquè és menys probable que torni a agafar la malaltia o que la contagiï a altres persones", ha dit, afirmació encara no demostrada científicament. Johnson també ha anunciat que ja s'ha produït un "primer tractament amb un nou medicament a un pacient contagiat per coronavirus" i que les primeres proves de vacunes "s'iniciaran en un mes".