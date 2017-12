Corea del Nord està oberta a negociar amb els Estats Units, segons Rússia

Corea del Nord està oberta a negociar de forma directa amb els Estats Units sobre el seu arsenal nuclear, segons el ministre d'Afers Estrangers rus, Sergei Lavrov. El representant de la diplomàcia russa es va reunir amb el seu homòleg nord-americà, Rex Tillerson, a Viena aquest dijous i així li ho va fer saber.

Tillerson no ha respost a les declaracions de Lavrov, però el posicionament oficial de la Casa Blanca és que Pyongyang ha de demostrar primer una voluntat clara de voler abandonar la seva carrera d'armament nuclear perquè sigui possible asseure's en una taula de negociació.

"Sabem que Corea del Nord vol parlar per sobre de tot amb els Estats Units sobre les garanties per a la seva seguretat", va destacar Lavrov. "Estem preparats per donar suport i facilitar unes negociacions d'aquest tipus", va afegir en una roda de premsa a Viena. "Els nostres col·legues americans, [inclòs] Rex Tillerson, ho han sentit", va destacar perquè no hi hagués cap dubte.

Visita d'un representant de l'ONU

Les afirmacions del responsable de la diplomàcia russa van coincidir amb la trobada d'un alt representant de les Nacions Unides, Jeffrey Feltman, amb el ministre d'Afers Estrangers nord-coreà, Ri Yong-ho, a la capital del país asiàtic, Pyongyang. És la primera vegada en sis anys que un alt representant de l'ONU trepitja Corea del Nord. Feltman és nord-americà i va ser diplomàtic en el passat, però fonts del departament d'Estat dels Estats Units van assegurar que el seu viatge a Pyongyang no tenia com a objectiu iniciar cap negociació.

Sigui com sigui, urgeix rebaixar la tensió entre tots dos països. El passat 29 de novembre Corea del Nord va provar un nou míssil intercontinental, l'anomenat Hwasong-15, amb capacitat per arribar a Washington, Nova York i altres parts dels Estats Units. A més, pilots de diverses línies aèries comercials van declarar haver vist el míssil en ple vol.

Així mateix, al setembre Pyongyang va fer una altra prova del que, va assegurar, era una bomba d'hidrogen.