Destrueixen una carta bomba enviada a la casa de George Soros

L'FBI ha destruït aquesta passada nit un artefacte explosiu que havia estat enviat en una carta bomba a la residència del multimilionari filantrop George Soros, el nord-americà d'origen hongarès conegut per donar suport a causes progressistes i per l'odi que genera en l'extrema dreta.

Soros no era a la seva casa de Bedford, a l'estat de Nova York, quan van tenir lloc els fets. Un dels empleats de la seva residència va recollir la carta dilluns a la tarda i quan la va obrir va descobrir un artefacte explosiu.

L'empleat va alertar la policia i va portar la carta amb l'artefacte a una zona boscosa pròxima a la casa, per allunyar-la de la residència. Tècnics antiexplosius van destruir la bomba i l'FBI es va fer càrrec de la investigació.

We are conducting an investigation at and around a residence in Bedford, NY. There is no threat to public safety, and we have no further comment at this time.