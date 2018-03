Detenen el directiu d'una empresa energètica per ordenar la mort de l'activista Berta Cáceres

Les autoritats d'Hondures han detingut el presumpte autor intel·lectual de l'assassinat de la líder ambientalista Berta Cáceres, que aquest dissabte fa dos anys que va morir assassinada a casa seva. Es tracta de Roberto Castillo, qui quan Càceres va ser assassinada era president executiu de l'empresa que construïa la presa contra la que Càceres lluitava.

Segons ha explicat el portaveu de l'Agència Tècnica d'Investigació Criminal (ATIC), Jorge Galindo, Castillo és la novena persona detinguda per aquest cas i va ser capturat a l'Aeroport Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula, nord d'Hondures, quan pel que sembla pretenia sortir del país.

Castillo, que liderava l'Empresa Desenvolupaments Energètics S.A. (DESA), hauria estat l'encarregat de facilitar els recursos logístics a un dels autors materials de l'assassinat de la Berta Cáceres, que figura entre els altres vuit capturats des que es va produir el crim, entre ells l'exgerent de DESA i dos militars .