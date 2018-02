Dimiteix la directora de Comunicació de Trump

Hope Hicks, directora de Comunicacions de la Casa Blanca i una de les conselleres més veteranes del president Donald Trump, ha anunciat aquest vespre la seva dimissió, que es farà efectiva en les properes setmanes.

Hicks, de 29 anys, que es va unir a la campanya presidencial de Trump sense cap experiència en política, es va fer coneguda com una de les poques ajudants que va entendre la seva personalitat i estil i que s'atrevia fins i tot a desafiar les opinions del president perquè canviés de parer.

Fa uns mesos que Hicks estava considerant deixar la Casa Blanca. Hauria dit als seus col·legues que havia aconseguit tot el que podia en un treball que la va convertir en una de les persones més poderoses de Washington i que pensava mai no seria el moment perfecte per deixar-ho, segons alguns ajudants de la Casa Blanca.

Però la seva dimissió arribar just un dia després que hagués declarat durant vuit hores davant del Comitè d'Intel·ligència de la Cambra, on va explicar que, en el seu treball, ocasionalment havia estat obligat a dir "mentides blanques", però que mai havia mentit sobre res relacionat amb la investigació sobre la injerència de Rússia en les eleccions del 2016.

Diversos membres de la Casa Blanca asseguren que la partida de Hicks no té cap relació amb la seva compareixença davant la comissió. Diuen que ja havia dit a un petit grup de persones que tenia pensat deixar la feina, en els dies previs a la sessió davant el comitè. No ha anunciat quina serà la seva propera feina i tampoc s'ha concretat la data de sortida, però probablement serà en les properes setmanes.

Hicks va dir que no tenia "paraules" per expressar la seva gratitud al president, que va respondre amb la seva pròpia declaració. "Hope és excel·lent i ha fet un gran treball durant els últims tres anys", va dir Trump. "És tan intel·ligent i considerada com es pot ser, una persona realment genial. La trobaré a faltar al meu costat, però quan em va venir a dir que buscava noves oportunitats, ho vaig entendre totalment. Estic segur que tornarem a treballar junts en el futur".

Com a directora de comunicacions, Hicks va treballar per estabilitzar, fins a cert punt, un fracassat departament de premsa d'unes 40 persones, que el 2017 estava en problemes. Va mantenir un dels perfils públics més baixos de qualsevol que ha ocupat aquest càrrec, sense participar a les entrevistes o aparèixer al podi de la sala de premsa de la Casa Blanca.