Diversos atemptats deixen 7 policies morts a Colòmbia el cap de setmana

Dos nous atemptats perpetrats diumenge contra la Policia al nord de Colòmbia van deixar dos uniformats morts i set ferits, que es van afegir als cinc policies morts i 41 ferits del dissabte a Barranquilla. La guerrilla de l'ELN -d'ideologia marxista i activa des del 1964- es va atribuir l'atac de dissabte, però les autoritats la consideren responsable de tots els atacs del cap de setmana.

Ambdós atacs es van dur a terme amb explosius. El primer -dissabte- es va produir a el quarter policial del districte San José, a Barranquilla, mentre que el segon -diumenge de matinada- va afectar el Comando de Acción Inmediata (CAI) del barri Soledad 2000, al municipi de Soledad, als afores de la mateixa localitat.

Les autoritats tracten de determinar si l'atac a Soledad té relació amb el de dissabte a Barranquilla, una acció per la qual va ser detingut un home que diumenge es va presentar davant un jutge. "Els casos de Barranquilla i Soledad poden tenir alguna relació, és el que creiem de manera primària amb el que tenim en el marc de la investigació", va dir als periodistes el director de la Policia, el general Jorge Nieto.

Les hipòtesis de les autoritats apunten a que els atemptats van ser comesos per bandes del crim organitzat o per la guerrilla de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN). Aquest grup, que va iniciar el passat any a Quito diàlegs de pau amb el Govern colombià, actualment suspesos, actua a la zona de Santa Rosa, al sud de Bolívar, on van produir els atacs del cap de setmana.

La possibilitat que sigui el ELN va prendre força el mateix diumenge després que un grup anomenat Front de Guerra Urbà, relacionat amb aquesta guerrilla, s'atribuís l'autoria de l'atemptat de dissabte a Barranquilla. "El ELN, en exercici legítim del dret a la rebel·lió, va realitzar la següent acció militar (...) es van atacar forces policials de l'estació de San José, al sud de Barranquilla", va detallar el grup en un comunicat l'autenticitat del qual encara no ha pogut ser comprovada.

El grup va afegir que va cometre l'atemptat perquè considera que el Govern "refusa donar respostes a les necessitats de la població, inventa excuses per no garantir els seus drets i usa la força pública per reprimir al poble". El fiscal general, Fernando Carrillo, va manifestar al seu compte de Twitter que "la cobdícia del terrorisme de l'ELN contra els nostres policies és directament proporcional a la nul·la credibilitat del seu compromís amb la pau".

Mentre es confirma l'autoria, els candidats a la Presidència per a les eleccions de proper maig van tornar a condemnar l'escalada de violència i van demanar al Govern respostes efectives.