Els EUA asseguren que Corea del Nord ha demanat una segona trobada

Tal com s'havia insinuat en els últims mesos, la possibilitat d'una nova trobada entre el president nord-americà, Donald Trump, i el seu homòleg nord-coreà, Kim Jong-un, augmenta. Aquest dilluns, de fet, la Casa Blanca ha confirmat que Kim Jong-un ha sol·licitat en una nova carta mantenir una segona trobada amb el president Donald Trump. "El principal propòsit de la carta era demanar, i buscar com concretar, una altra trobada amb el president", ha afirmat Sarah Sanders, portaveu presidencial, en una roda de premsa a la Casa Blanca.

Sanders, que ha qualificat la missiva de Kim de "càlida" i "molt productiva", ha afegit que "ja s'està en procés de coordinació" perquè es dugui a terme. La portaveu, però, ha evitat oferir detalls sobre el lloc i la data de la hipotètica trobada entre els dos mandataris.

Es tracta de la primera roda de premsa de Sanders en gairebé tres setmanes, cosa inusual donada la tradicional compareixença diària dels portaveus presidencials i que és resultat dels xocs frontals del govern de Trump amb els mitjans de comunicació.

Més a prop

El mateix executiu nord-americà feia setmanes que assegurava que no es descartava aquesta possible reunió i que el seu govern estava obert a dur-la a terme.

I és que en la seva històrica cimera del mes de juny a Singapur, Trump i Kim van acordar que treballarien per desnuclearitzar Corea del Nord, però el diàleg bilateral no va trigar a enquistar-se –un altre cop– a causa de les diferències sobre com dur a terme aquest procés.

Després d'un pic de tensió en què va arribar a cancel·lar un viatge a Pyongyang del seu secretari d'Estat, Mike Pompeo, Trump ha reprès el seu discurs amable cap a Kim, i divendres va anunciar que esperava una altra carta del líder nord-coreà.