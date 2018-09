Els EUA diuen que la desnuclearització de Corea del Nord s'ha d'acabar abans del 2021

La reacció del govern dels Estats Units a la trobada dels dos líders coreans a Pyongyang no s'han fet esperar. La matinada d'aquest dijous el secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, ha fixat una data límit per al procés de desnuclearització de Corea del Nord. El dia, doncs, ja és clar: com a màxim el procés hauria de finalitzar abans del gener del 2021, que és quan s'acabaria el mandat del president Donald Trump.

En un comunicat, Pompeo també ha expressat el seu desig de reunir-se amb el seu homòleg nord-coreà, Ri Yong-ho, la setmana que ve a Nova York, en el marc de l'Assemblea General de l'ONU.

"He convidat el meu homòleg, el ministre d'Exteriors Ri Yong-ho, a reunir-nos a Nova York la setmana que ve, on ja tenim previst ser per assistir a la reunió de l'Assemblea General de les Nacions Unides", va argumentar Pompeo, que va afegir que aquesta reunió "significaria l'inici de les negociacions per transformar les relacions entre els Estats Units i Corea del Nord a través d'un procés de ràpida desnuclearització de Corea del Nord, que ha de finalitzar el gener del 2021, tal com es va comprometre el líder Kim".

Relacions enquistades

El secretari d'Estat nord-americà fa referència a la cimera entre Trump i Kim Jong-un, que va tenir lloc a Singapur al mes de juny i on van signar una declaració per iniciar la desnuclearització del règim nord-coreà a canvi que els Estats Units concedissin garanties perquè el règim sobrevisqués. Llavors no es van concretar terminis concrets per aconseguir aquests objectius.

Ara s'obre una nova oportunitat, i més tenint en compte el fet que en les últimes setmanes el diàleg bilateral entre Washington i Pyongyang s'havia enquistat per l'existència de diferències a l'hora de dur a terme aquest procés.

L'enèsim acostament entre les dues Corees, però, podria significar també un acostament amb Trump.

De la trobada entre Kim Jong-un i Moon Jae-in en van sortir fruits: els dos països es van comprometre a reduir la tensió militar a la zona fronterera i a incrementar les relacions per aconseguir millores en infraestructures, serveis i desenvolupament. A més, Kim Jong-un es va oferir a desmantellar algunes de les seves bases de proves nuclears més potents si Washington respon "de manera adequada".