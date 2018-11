El brot d’Ebola ja és la pitjor epidèmia de la RD Congo

L’epidèmia d’Ebola declarada al nord-est de la República Democràtica del Congo (RDC) ja s’ha convertit en la pitjor que ha patit aquest país africà en la seva història. Precisament el nom del virus prové d’un riu congolès. Segons informava ahir el ministeri de Sanitat, s’han comptabilitzat 200 morts, dels quals 166 han estat confirmats al laboratori. Es tem que el nombre de persones afectades arriba a les 326 -dels quals 291 han estat confirmats-, cosa que convertiria el brot en el més greu que ha patit el país. “Cap altra epidèmia ha estat tan complexa com la que estem experimentant”, va declarar Oly Ilunga, ministre de Sanitat congolès. Cap dels deu brots declarats al país des del 1976 havia superat els 318 casos.

El brot es va declarar l’1 d’agost del 2018 a les regions de Kivu del nord i Ituri, que són també les més conflictives per la presència de centenars de grups armats que es disputen el control de reserves de minerals d’un gran valor estratègic, com el coltan, el cobalt o l’urani.

Grups armats i minerals

Els xocs entre aquests grups i l’exèrcit dificulta la feina del personal sanitari, que no sempre pot accedir a les zones de conflicte per mirar de contenir la propagació del virus. A més, els assassinats i violacions sistemàtiques (segons l’ONU, la RDC és el país amb més violacions) provoquen desplaçaments massius de població als països veïns, com Angola. A la zona hi ha un milió de desplaçats interns, que malviuen acollits en cases de familiars o en condicions molt precàries, que afavoreixen la propagació de l’epidèmia.

Per si no n’hi hagués prou, moltes comunitats rebutgen el tractament mèdic per motius religiosos o per la desconfiança en els estrangers. És per això que organitzacions com Metges Sense Fronteres o Unicef han optat per portar supervivents de l’Ebola a les poblacions més afectades perquè expliquin la seva experiència i convencin la gent de confiar en els equips mèdics occidentals desplaçats al país per contenir la propagació del virus.

El director general de l’Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reconegut després de visitar el país que “la fi de la malaltia encara és lluny”. Des que el 8 d’agost es va iniciar una campanya de vacunació sistemàtica a les zones més afectades, més de 28.000 persones han sigut tractades, la majoria a les ciutats de Beni, Mabalako, Mandima, Katwa i Butembo.

Per tal de sensibilitzar la població sobre la naturalesa del virus i el seu contagi les autoritats han fet una campanya que intenta fer compatible el respecte a les tradicions locals de rentar i abraçar els morts amb les mesures profilàctiques, i distribueixen unes bosses especials per enterrar els cadàvers.