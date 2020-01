Encaputxats i forces de seguretat ataquen les acampades de protesta dels joves a l'Iraq

Grups d'encaputxats armats ataquen des de dissabte els campaments de protesta del jovent en unes quantes ciutats de l'Iraq, on des de fa setmanes exigeixen una vida digna i la fi de la corrupció i del sistema polític sectari que impera al país des de la invasió nord-americana del 2003. Milícies i forces de seguretat han destruït les acampades, que han quedat reduïdes a cendra.

Des de dissabte almenys 14 manifestants han mort al país, i hi ha almenys 75 ferits, molts dels quals per foc real. La tensió continua després que milers de persones sortissin al carrer dissabte i diumenge en resposta a la repressió. Des que van començar les protestes, l'1 d'octubre, el balanç s'eleva a més de 600 morts, segons Amnistia Internacional.

Després d'un parèntesi per l'assassinat amb un dron nord-americà del general iranià Qassem Soleimani, el 3 de gener a Bagdad, les mobilitzacions es van reactivar a la capital i en algunes ciutats del sud del país. El moviment ha superat les divisions sectàries i representa un desafiament sense precedents contra l'elit política i econòmica de l'Iraq, dominada pels xiïtes des que els Estats Units van enderrocar el règim de Saddam Hussein el 2003.

Després de la contundent repressió hi ha hagut manifestacions en uns quants indrets del país: a Bagdad s'han mobilitzat estudiants universitaris, i a Nasiriya els manifestants han respost al desmantellament del campament de protesta erigint casetes amb blocs de ciment en comptes de tendes.

Els manifestants rebutgen la influència iraniana i també la nord-americana, i exigeixen que es posi fi a la corrupció per garantir que les rendes del petroli arriben a la població i que es renovi tota la classe política. Fins ara el govern Adil Abdul-Mahdi, que va dimitir al desembre arran de l'amplitud de la mobilització però que està en funcions per la falta d'acord per a la formació d'un nou executiu, només ha respost amb repressió i amb promeses de reformes inconcretes.

Al-Sadr retira el suport als joves

El desmantellament dels campaments va començar l'endemà que el clergue xiïta Moqtada al-Sadr, que es va fer molt popular pel seu rebuig a l'ocupació nord-americana, demanés divendres als seus seguidors que abandonessin les protestes. Al-Sadr inicialment va fer costat als manifestants que exigien llocs de treball i la dimissió dels polítics corruptes. El seu canvi de posició, que coincideix amb una visita a l'Iran, es llegeix com un acord amb el règim de Teheran, que és el principal suport del govern de Bagdad. Alguns seguidors d'Al-Sadr han mostrat públicament la decepció amb qui havia sigut el seu líder.

Manifestants assassinats

La repressió ha causat la mort de molts joves activistes, que s'han manifestat pacíficament aquestes últimes setmanes. Un dels casos més recents és el de Jannat Mazi, que va ser assassinada dimecres per un grup d'homes armat no identificat a la ciutat de Bàssora, quan tornava a casa després d'assistir, com a paramèdica, els manifestants en una protesta, segons ha denunciat l'associació de Dones Defensores dels Drets Humans de l'Iraq.

D'altra banda, diumenge al vespre van impactar cinc coets Katiuska a la Zona Verda de Bagdad, la part blindada del centre de la capital, que acull els edificis governamentals i les ambaixades. Segons un comunicat de l'exèrcit iraquià, els projectils no van causar morts. Almenys un dels coets va impactar contra el complex de l'ambaixada nord-americana i va deixar tres ferits.