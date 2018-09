L'Església alemanya demana perdó pels abusos sexuals a 3.677 menors

L'Església catòlica alemanya ha entonat aquest dimarts per fi el 'mea culpa'. Ha demanat "perdó" –aquesta és la paraula textual que ha fet servir el president de la Conferència Episcopal d'Alemanya, Reinhard Marx– pels abusos sexuals que 3.677 menors van patir per part de 1.670 religiosos entre els anys 1946 i 2014.

Reinhard Marx ha presentat aquest dimarts a la ciutat alemanya de Fulda, a l'estat de Hesse, un informe demolidor que no deixa espai per al dubte: els abusos van ser sistemàtics. "Durant molt temps s'ha mentit a l'Església, s'ha mirat cap a una altra banda i s'ha ocultat. Demano perdó per tota aquesta claudicació i per tot el dolor", ha reconegut el president de la Conferència Episcopal, que també ha assegurat sentir "vergonya" per "la confiança destruïda, pels delictes comesos per persones de l'Església" i "pels que van mirar cap a una altra banda sense prendre's seriosament el que passava ni preocupar-se per les víctimes".

"Els que siguin culpables han de ser castigats", ha afegit. "Tot això no pot quedar sense conseqüències. Els afectats mereixen justícia", ha dit, sense donar més detalls dels passos que pensa emprendre.

Investigadors de tres universitats alemanyes han examinat fins a 38.156 arxius personals durant un període de 70 anys que arriba fins al 2014 i han trobat indicis d'abusos sexuals per part de 1.670 clergues del país amb 3.677 possibles víctimes. L'informe, que havia estat avançat en exclusiva pel diari 'Der Spiegel' a principis de mes, afegeix un nou escàndol als que ja esquitxen l'Església catòlica per casos similars a Xile, els Estats Units, Austràlia i l'Argentina.

El pitjor de tot és que això possiblement és només "la punta de l'iceberg", segons ha reconegut un dels autors de l'estudi, l'investigador de l'Institut Central de Salut Mental Harald Dressing, que ha advertit que els abusos no han acabat. Un 51% de les víctimes tenien menys de 13 anys quan van patir l'abús per primera vegada, i la majoria de clergues abusadors van cometre el seu primer atac quan tenien entre 30 i 50 anys.

Un 62% de les víctimes eren barons. "Ni l'homosexualitat ni el celibat són causes úniques de l'abús sexual als menors", ha dit Dressing. "Però la interacció complexa de la immaduresa sexual i la negació de les inclinacions homosexuals en un ambient sovint obertament homòfob poden donar més explicacions per la predominança de les víctimes masculines", ha afegit.