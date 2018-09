L'Església catòlica a Alemanya documenta 3.700 abusos sexuals en 60 anys

L'Església catòlica a Alemanya ha documentat fins a 3.677 casos d'abusos sexuals a nens i adolescents comesos per 1.670 religiosos catòlics entre el 1946 i el 2014, segons revela aquest dimecres l'edició digital del setmanari 'Der Spiegel', que cita la documentació recollida per experts de les universitats de Mannheim, Heidelberg i Giessen a partir de l'examen de 38.000 actes i documents procedents de 27 diòcesis alemanyes. La meitat de les víctimes tenien menys de 13 anys i en un de cada sis casos hi va haver violació.

Pel que fa als abusadors, la majoria s'aprofitaven de la confiança que generava el fet que eren confessors o capellans de l'església dels nois.

El bisbe Stephan Ackermann, coordinador de la Conferència Episcopal per a la Investigació d'Abusos Sexuals, ha criticat la publicació de l'estudi amb informacions "confidencials" que no eren conegudes pels membres de la institució, cosa que suposa "una irresponsabilitat". L'informe es presentarà la setmana vinent i es preveu obrir un servei d'assessorament telefònic per als possibles afectats.

Amb tot, el bisbe Ackermann subratlla que els abusos "deprimeixen i avergonyeixen" l'Església, que defensa l'elaboració d'un informe que intenta aportar llum a una "pàgina fosca".

L'informe parteix de la base que, al costat dels casos documentats, hi ha una "xifra fosca" de molts més abusos que no es podran investigar perquè les actes es van destruir o per falta de testimonis. La Conferència Episcopal Alemanya va encarregar l'estudi a les universitats arran de l'escàndol dels abusos sexuals que va sacsejar l'Església catòlica del país el 2010, i que va sumir-la en una crisi de credibilitat.

El març del 2011 l'Església va oferir pagar una indemnització de 5.000 euros a cadascuna de les víctimes d'abusos sexuals, i ja ha rebut un miler de demandes.