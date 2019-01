Espanya és el novè país de la UE amb una pitjor percepció de la corrupció, segons Transparència Internacional

La percepció de la corrupció a Espanya és de 58 sobre 100, a mig camí entre la puntuació d'un estat "altament corrupte" (0) i un de "molt net" (100). Són les últimes dades del rànquing global de Transparència Internacional (TI), que situa Espanya en el novè lloc amb pitjors resultats d'entre els 28 països de la UE i per sota de la mitjana del club europeu, que és de 66 sobre 100. Dins la UE, els països percebuts com a menys corruptes són Dinamarca (88) –que també lidera el rànquing mundial–, Finlàndia (85) i Suècia (85). A l'altre extrem hi trobem Bulgària (42), Grècia (45) i Hongria (46).

La puntuació d'Espanya és pràcticament idèntica a l'obtinguda l'any passat (57) en el mateix rànquing i que, de fet, va suposar un mínim històric. El 2018 l'estat espanyol va ser un dels països on més va créixer la percepció de la corrupció, juntament amb Hongria i Xipre. La puntuació d'aquest 2019 torna a situar l'Estat en el lloc que havia assolit el 2017, cinc punts per sota del 2012. En aquest sentit, des de TI destaquen que Espanya ha dut a terme mesures anticorrupció els últims anys però que es produeix un efecte de major percepció de la corrupció també per la major conscienciació i mediatització de grans casos que han sortit a la llum els últims anys precisament per la lluita contra la corrupció. Tot i això, cal dir també que Transparència Internacional té en compte la corrupció al conjunt de les institucions públiques, no només en la política sinó també en la gestió i funcionament dels recursos públics.

L'informe es basa en les percepcions d'experts i executius sobre el nivell de corrupció al sector públic en matèria de suborns, desviaments de fons públics, protecció legal als denunciants o possibilitat d'accés de la població civil a la informació pública, entre altres indicadors. Les conclusions revelen que no es fa prou per lluitar contra la corrupció: des del 2012 només 22 dels 180 països analitzats han millorat i la mitjana global és de 43 punts.

Patricia Moreira, directora de Transparència Internacional, conclou que "la corrupció soscava la democràcia i genera un cercle viciós que provoca un deteriorament de les institucions, les quals progressivament perden la capacitat de controlar-la". Els països percebuts com els més corruptes del món són els sospitosos habituals: Somàlia (10 punts), Sudan del Sud i Síria (13), el Iemen i Corea del Nord (14), immersos en dictadures, guerres o desastres humanitaris.

Tot i que la UE és la regió del món amb més bona puntuació, aquest vincle entre erosió democràtica i corrupció també es fa evident per exemple a l'Hongria sotmesa a la deriva autoritària de Viktor Orbán, que ha retrocedit 8 punts (de 55 a 47) en els últims cinc anys. El mateix passa a Bulgària, Romania o Malta, on l'any passat va ser assassinada la periodista d'investigació Daphne Caruana, que seguia la pista del blanqueig de diners. Crida l'atenció que Espanya queda per darrere de Polònia, on el govern protagonitza una ofensiva contra la independència del poder judicial. També retrocedeix la Grècia d'Alexis Tsipras tot i els estrictes mecanismes de supervisió internacional lligats al programa d'austeritat draconiana imposat per l'FMI, el Banc Central Europeu i la UE.

Per tot plegat, des d'aquest organisme creuen que la UE no fa prou per lluitar contra la percepció de la corrupció malgrat l'esforç de les institucions a l'hora de monitoritzar el compliment de l'estat de dret a països com Hongria o Polònia. Consideren que cal determinació real a l'hora d'abordar aquestes qüestions.