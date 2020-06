Espanya ha multiplicat per quatre les exportacions d'armes en l'última dècada

Les exportacions d'armes espanyoles s'han multiplicat pràcticament per quatre en els últims nou anys, o el que és el mateix, han crescut un 295,4% entre el 2010 i el 2019. L'ascens meteòric d'Espanya en el mercat armamentístic global, que el 2019 la va situar com el sisè major exportador d'armes del món, porta un ritme molt més accelerat que el del creixement mundial, que en el mateix període de temps va ser del 5,5%.

Ho constata l'informe publicat aquest divendres pel Centre Delàs Orient Mitjà i Àsia, mercats lucratius per a les armes espanyoles. Anàlisi del comerç d'armes 2018 i 2019, que denuncia que l'any 2019 les exportacions espanyoles d'armes van pujar un 8,7% respecte al 2018, fins a un total de 4.042 milions d'euros en armament i material militar exportat. Però a més, també el 2019, es van autoritzar exportacions per valor de 10.000 milions (que estan en procés i encara no han travessat les duanes de forma efectiva). Va ser el tercer any de la història que més armes s'han exportat des d'Espanya.

El 2018 s'havien autoritzat exportacions per valor de 11.404 milions d'euros, però les exportacions efectives van ser de 3.720 milions, un 14,4% menys que l'any anterior. "Aquella davallada va ser conjuntural, potser es van fer moltes més autoritzacions que vendes efectives o hi va haver altres casuístiques, i per això cal mirar les tendències a 10 anys i aquestes constaten que, malgrat baixades puntuals, l'exportació s'incrementa any rere any", explica a l'ARA Tica Font, investigadora del Centre Delàs i coautora de l'informe.

Un creixement que respon clarament a una voluntat política compartida tant pel PP com pel PSOE. Segons Font, "va ser una decisió política que es va prendre ja al entrar en democràcia", quan el ministre de Defensa del primer govern del PSOE, Narcís Serra, va decidir internacionalitzar la indústria militar espanyola perquè mirés cap a l'exterior, però que s'ha incrementat després de la crisi financera del 2008, quan l'estat espanyol va perdre capacitat de compra i es va comprometre amb les empreses d'armament espanyoles a ajudar-les a buscar compradors a fora.

Per això, des del 2012 el creixement de les exportacions espanyoles ha sigut meteòric, i la major part ha anat a parar a l'Àsia, un continent que rep ja el 27,3% de les armes exportades per Espanya. La majoria d'exportacions espanyoles van encara a la UE i l'OTAN, tot i que en molts casos són en realitat projectes militars conjunts que es comptabilitzen com a exportació, explica Font. El primer destí de les armes espanyoles és, de fet, Alemanya, amb 1.033 milions d'euros el 2019.

Però si el mercat asiàtic fa deu anys era gairebé irrellevant per a la industria armamentística espanyola, aquest 2019 Corea del Sud va ser ja el segon país al qual més armes es van exportar des d'Espanya, per valor de 588 milions d'euros. "Seül mira molt cap a Corea del Nord, però l'altre element que fa que el mercat asiàtic pugi és la Xina: molts països de la regió tenen por de l'hegemonia xinesa, que només cal preguntar-se quin any serà la primera potència militar del món superant els Estats Units, i per això compren armes", explica Font. Singapur va rebre armes per valor de 342 milions, i 56 milions es van vendre a les Filipines, un país amb un expedient de drets humans més que dubtós i amb grups armats insurgents.

"El pol mundial de tensió i conflictivitat es trasllada a l'Àsia i hi ha indicis que s'està produint un fort rearmament en aquell continent" –afegeix la investigadora–, a compte també de les disputes territorials que manté la Xina amb diversos països veïns, alguns dels quals compten amb el suport dels Estats Units. Una militarització del continent asiàtic que podria desembocar en un conflicte armat i a la qual Espanya està contribuint amb la venda d'armes i munició.

Possibles vendes il·legals

Però hi ha conflictes bèl·lics ja oberts que també es nodreixen de les armes espanyoles, en alguns casos contravenint la legislació espanyola i europea de comerç d'armes, tal com denuncia el Centre Delàs. En els últims deu anys, l'Aràbia Saudita ha sigut el cinquè país al qual més armes espanyoles s'han exportat, amb un valor total de 1.943 milions. El 6,3% de totes les exportacions d'armes espanyoles del 2019 van anar a parar a la inestable regió del Pròxim Orient, però en el cas de les municions, que és el tercer producte militar més exportat per Espanya, el 60% de les vendes autoritzades van ser a l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units i Oman.

651x366 El rei d’Espanya, Felip VI, rebent a la Zarzuela el príncep hereu de l’Aràbia Saudita, Mohamed Bin Salman, el 12 d’abril. / CARLOS ALVAREZ / GETTY IMAGES El rei d’Espanya, Felip VI, rebent a la Zarzuela el príncep hereu de l’Aràbia Saudita, Mohamed Bin Salman, el 12 d’abril. / CARLOS ALVAREZ / GETTY IMAGES

"La posició comuna europea fixa vuit criteris per prohibir la venda d'armes a un país, entre els quals que vulneri sistemàticament els drets humans o bé que, si el país està en guerra, l'exportació d'armes hi pugui alterar la pau, la seguretat o l'estabilitat regional. Com a països que participen en la guerra del Iemen, [la venda d'armes a l'Aràbia Saudita i els Emirats] està vulnerant aquests criteris de denegació de la venda", explica Font, que considera que, per tant, aquestes exportacions podrien considerar-se il·legals segons la llei espanyola, que fixa els mateixos criteris que la posició europea.

L'any 2019 les exportacions a l'Aràbia Saudita van baixar significativament, dels 235 milions el 2018 fins a només 35 milions, però el motiu no va ser pas l'aplicació del criteri de pau i estabilitat regional, sinó que durant sis mesos el govern va deixar en suspens totes les vendes de munició i material explosiu a l'estranger mentre ultimava la modificació del reglament per a aquest tipus d'armament, que es va aprovar a principis del 2020.

La reforma s'ha fet precisament pensant en l'Aràbia Saudita i atorga a Espanya la potestat per inspeccionar en el país de destí de les armes si s'està complint amb els usos establerts en el certificat de venda. Un avenç força minso, per les poques possibilitats de desplegament pràctic, però que ja ha estat impugnat ara al Congrés per Vox, que vol que s'eliminin totes les restriccions a les exportacions d'armes a l'Aràbia Saudita.