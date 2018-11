Estrasburg diu que Navalni va ser "pres polític" del Kremlin

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha resolt aquest dijous que dues de les set detencions de l' opositor rus Aleksei Navalni van tenir "motivacions polítiques" amb la "fi inconfessable" d'"asfixiar el pluralisme polític a Rússia".

La sentència, aprovada per 14 vots a 3, manté les condemnes que va imposar la sala a Rússia per no protegir els drets de Navalni a la llibertat i la seguretat, a la llibertat de reunió i a tenir un judici just, així com la indemnització de més de 63.000 euros.

Després de la lectura de la sentència pel president de la sala, Guido Raimondi, Navalni ha afirmat que la sentència traspassa els beneficis personals, ja que és important "per a tots els russos que són detinguts cada dia" per ordre del Kremlin.

Preguntat per si creu que Rússia respectarà la decisió, Navalni ha respost amb una pregunta retòrica: "¿Hi ha casos en què veiem que Rússia respecta el Tribunal Europeu de Drets Humans?"

Sense objectiu legítim

Sobre la violació de l'article del Conveni Europeu de Drets Humans que limita l'ús de les restriccions de drets, combinat amb els drets a la llibertat i seguretat, la decisió constata "l'absència d'un objectiu legítim" en dos dels arrestos, en concret, el cinquè i el sisè que va patir.

Els fets es remunten al 2012, quan Navalni va ser detingut la nit del 5 de març durant una concentració contra els fraus electorals. El 8 de maig va ser arrestat en dues ocasions, sempre acompanyat d'altres opositors al president Vladímir Putin, i un cop més l'endemà.

El 27 d'octubre del mateix any va tornar a ser detingut en una concentració contra la repressió i la tortura, i en altres dues ocasions el 24 de febrer del 2014, quan assistia a la lectura d'una sentència i en una concentració d'unes 150 persones.

A cada detenció va ser conduït a comissaria i acusat d'infracció administrativa, de violació de la conducta en un espai públic i de desobediència a la policia. Va ser declarat culpable en tots els processos i els seus recursos es van rebutjar.

Navalni té encara 16 casos pendents davant Estrasburg per demandes presentades entre els anys 2014 i 2018.