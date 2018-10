L'Eurocambra reclama il·legalitzar la Fundación Francisco Franco

El ple del Parlament Europeu ha aprovat aquest dijous una resolució en què reclama que s'il·legalitzin les fundacions que exalten o glorifiquen el feixisme, com ara la Fundación Francisco Franco. La resolució ha estat pactada per cinc grups polítics, incloent-hi els populars i els liberals, que per sumar-s'hi han demanat que el text no esmentés cap fundació concreta ni cap episodi feixista nacional.

L'Eurocambra mostra, amb aquesta resolució, la seva preocupació davant l'augment de la violència neofeixista a la Unió Europea, després que grups ultres hagin protagonitzat diverses agressions. Per exemple, la que van patir l'eurodiputada italiana Eleonora Forenza i el seu assistent per part de membres del col·lectiu feixista Casa Pound.

En el text aprovat els eurodiputats destaquen l'augment de la normalització del feixisme, el racisme, la xenofòbia i altres formes d'intolerància, i denuncien la "impunitat" de la qual gaudeixen els grups que defensen aquestes actituds.

Així mateix, els diputats europeus reclamen la creació d'"unitats policials contra l'odi" i garantir que no hi ha comportaments racistes o xenòfobs dins dels mateixos cossos i forces de seguretat. També han fet una crida a tenir una cultura europea comuna de la memòria històrica que rebutgi els crims feixistes del passat. Segons els eurodiputats, les noves generacions "estan cada cop menys conscienciades amb la història del feixisme, cosa que representa un risc de ser indiferent a noves amenaces".

Una de les ponents de la resolució ha sigut l'eurodiputada del BNG Ana Miranda, que durant les negociacions sobre el text va intentar que inclogués com a cas condemnable la denúncia que la família Franco va presentar contra els activistes que van ocupar pacíficament el Pazo de Meirás l'agost de l'any passat amb l'objectiu de reclamar-ne la devolució al poble gallec de Sada.

En una roda de premsa sobre la votació, Miranda ha destacat la importància de la resolució per fer pressió per aconseguir la il·legalització de la Fundación Francisco Franco. "És una anormalitat democràtica a la UE, on seria impossible que existís l'any 2018 una fundació Hitler o Mussolini", ha afirmat en referència a la institució que porta el nom del dictador espanyol.