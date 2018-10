"El populisme no és una ideologia, sinó una manera de governar". Ho ha advertit el cineasta i historiador veneçolà Carlos Oteyza, que ha produït un documental sobre els efectes fatals del populisme a Veneçuela, i ha alertat que una situació semblant podria passar en qualsevol altre país del món. Inclosa Catalunya.

El cineasta ha mostrat la seva preocupació pel que considera "un problema real de la societat moderna i contemporània". El populisme irromp en una societat "desigual" i pot aparèixer en qualsevol democràcia actual, ha insistit Oteyza, director del documental 'El pueblo soy yo. Venezuela en populismo'. L'historiador ha posat com a exemple també els Estats Units i ha afirmat: "No sé quins són els principis del president que pot pitjar el botó per acabar amb el món", referint-se a Donald Trump.

540x306 El director de la pel·lícula-documental Carlos Oteyza. El director de la pel·lícula-documental Carlos Oteyza.

I és que el director de Caracas ha denunciat que "la crisi de la democràcia és una realitat nova a Europa, els Estats Units i l'Amèrica Llatina", i que el populisme pot aparèixer en qualsevol estat: "Estem vivint una època de transformació [en què] els veneçolans vam avançar-nos en el temps". A més, ha alertat, cada país té diferents particularitats per adoptar aquesta "manera de fer política que pot ser tant de dretes com d'esquerres".

La irrupció dels populismes

El director ha explicat que el populisme "és un fenomen que s'escapa de qualsevol lògica" i ha recordat que a les biblioteques hi ha "centenars de llibres que intenten explicar què va passar a l'Alemanya dels anys trenta", fent referència a la via democràtica que va fer servir Hitler per arribar al poder.



L'historiador ha detallat l'exemple de Veneçuela. Segons la seva opinió, les elits veneçolanes eren conscients de la corrupció que hi havia al país però no s'adonaven que el que Veneçuela necessitava en realitat era un canvi de model polític.



Oteyza ha afirmat que els països europeus hauran d'afrontar temes com "la immigració i els nacionalismes", i intentar que cap sector s'apoderi del discurs i pugui generar "expectatives perilloses". El cineasta ha criticat que Europa ha fet "polítiques obertes" que han generat l'aparició d'una "extrema dreta" que podria acaparar el discurs patriòtic i "nacionalista" i convertir-se en una irrupció populista, segons el seu parer.

Una estrena lluny de Veneçuela

El director de cinema ha presentat aquest dimarts a Barcelona el seu últim documental 'El pueblo soy yo . Venezuela en populismo '. El rodatge va començar l'any 2015 a Caracas després que Oteyza i el seu productor, el mexicà Enrique Krauze (Ciutat de Mèxic, 1951), es posessin d'acord per explicar les bases teòriques del que creuen que és el populisme a través de la presidència de Chávez.

540x306 Cartells en record a Hugo Chávez, banderes de Veneçuela i fotos de l'expresident el dia del seu enterrament. Fotograma del documental Cartells en record a Hugo Chávez, banderes de Veneçuela i fotos de l'expresident el dia del seu enterrament. Fotograma del documental