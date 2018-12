Diputats hongaresos ocupen la TV pública per llegir un manifest anti-Orbán

La tensió creix a Hongria arran de la nova llei laboral que la setmana passada va aprovar el Parlament i que està tenint una forta contestació al carrer. Dos diputats opositors han estat expulsats aquest dilluns de l'edifici de la televisió pública on havien passat la nit amb un grup de col·legues, per protestar contra la nova legislació que amplia de 250 a 400 les hores extres permeses anualment. L'equip de seguretat ha agredit físicament el parlamentari independent Ákos Hadházy, quan pretenia trobar algun responsable de l'informatiu per negociar la lectura d'un manifest contrari a la norma. No obstant això, els membres de la seguretat l'han tret a la força en un forcejament enregistrat pels altres diputats i publicat a les xarxes.

"L'expulsió de diputats és un acte il·legítim i injustificat", ha denunciat Daniel Dobrentey, advocat de la Unió de Llibertats Civils Hongaresa (TASZ). Els parlamentaris, entre els quals també hi ha eurodiputats, han criticat que la televisió pública ha perdut la imparcialitat i s'ha convertit en un portaveu del govern de Viktor Orbán.

Des que el Parlament va donar llum verda a la llei, batejada com a 'llei de l'esclavitud' per l'oposició, milers de persones han sortit als carrers de Budapest en contra de la iniciativa perquè consideren que a la pràctica l'empresariat podrà obligar els treballadors a fer 400 hores extres a l'any per contrarestar la falta de mà d'obra que hi ha al país. Les protestes s'han organitzat a través de les xarxes socials, sobretot Facebook, i són joves i estudiants els que més estan responent a les crides. Diumenge a la nit hi va haver la quarta mobilització, que amb 10.000 assistents va ser la més multitudinària.

En la seva petició, els legisladors de l'oposició donen suport als manifestants que demanen la retirada de la llei, que només va ser aprovada gràcies a la majoria del populista i conservador Fidesz d'Orbán, que té un avís del Consell d'Europa per desafiament als valors i lleis europees en haver tirat endavant legislacions que criminalitzen i castiguen ONGs que reben finançament internacional. En compliment d'aquesta iniciativa, el govern va tancar la Universitat de George Soros, un milionari nord-americà d'origen hongarès.

Un portaveu de Fidesz d'Orbán ha retret l'actitud dels diputats d'entrar a la televisió, en un gest que, ha dit, suposa un "abús" de les seves competències parlamentàries, ja que només intentava "pressionar la línia editorial" de la cadena pública.

En canvi, els diputats opositors han ressaltat avui que, per la seva immunitat parlamentària, els agents no tenen dret ni tan sols a "tocar" un diputat. "Això és Turquia 2, ja ni es preocupen de les aparences", ha criticat Ágnes Kunhalmi, diputada socialista, en una entrevista a la televisió privada ATV.

El text que Hadházy volia que fos llegit en directe demana l'anul·lació de la 'llei d'esclavitud' i reivindica, alhora, la independència de la justícia i dels mitjans de comunicació, així com l'adhesió d'Hongria a la Fiscalia Europea.