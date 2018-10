Fujimori tornarà a la presó en anul·lar-se el seu indult

El govern del Perú ha emès una ordre de cerca i captura de l'expresident Alberto Fujimori, en compliment de la resolució judicial que aquest dimecres ha anul·lat l'indult que havia concedit al mandatari el llavors president Pedro Pablo Kuczynski, el desembre passat.

"Com a govern som respectuosos amb la independència del poder judicial, que implica l'acatament sense restriccions de les seves decisions", ha dit aquest dimecres el ministeri de Justícia i Drets Humans (MinjusDH).



El jutjat d'investigació preparatòria de la cort suprema, a càrrec del magistrat Hugo Núñez Julca, havia declarat poc abans, fundada la petició de "no aplicació" de l'indult, i va donar una ordre de "cerca i captura" perquè Fujimori "sigui reingressat a l'establiment penitenciari" que determini l'autoritat a càrrec.



La decisió, emesa en una sentència de 225 pàgines, ha assenyalat que "no té efectes jurídics" la resolució d'indult que va atorgar el 24 de desembre passat el llavors governant Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori per "raons humanitàries".



L'advocat de Fujimori, Miguel Pérez, ha assegurat que el seu client està "bastant consternat" amb l'ordre judicial, però va dir que apel·larà la decisió judicial immediatament, segons Efe.



En indultar Fujimori, Kuczynski va al·legar "raons humanitàries" a causa de les malalties que afecten l'exgovernant, de 80 anys, que pateix de lesions precancerígenes a la llengua, a més d'hipertensió i malalties estomacals.



Amb tot, la decisió va ser qüestionada perquè la seva condemna era per delictes de lesa humanitat i perquè l'indult es va concedir poc després que un grup de legisladors dissidents del fujimorisme liderats per Kenji, el fill més jove de l'exmandatari, evitessin que s'aprovés una petició de destitució de Kuczynski al Congrés.



Fujimori va ser condemnat el 2009 a 25 anys de presó com a autor mediat de les matances de Barrios Altos i La Cantuta, comeses pel grup militar encobert Pujol el 1991 i el 1992, respectivament, i pel segrest d'un empresari i un periodista després del cop d'estat que va donar l'abril del 1992.