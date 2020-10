La justícia grega considera els neonazis d'Alba Daurada una "organització criminal"

La justícia grega ha dictaminat que la formació neonazi Alba Daurada és una organització criminal i ha condemnat tres dels seus màxims dirigents, en una decisió històrica. Milers de manifestants s'han reunit davant el jutjat d'Atenes i és que pocs veredictes havien generat tanta expectació a Grècia i pocs s'han fet esperar tant: el judici va començar el 20 d'abril del 2015, fa cinc anys i mig. En el procés hi ha 68 acusats, inclosa la direcció de la formació neonazi –que s'ha presentat com un partit polític objecte de persecució quan se l'acusava de delictes com temptativa d'assassinat, tinença d'armes o ús de la violència contra adversaris polítics– i policies que públicament hi havien declarat el seu suport.

Els jutges han condemnat nou dels acusats i Giorgos Roupakias, autor confés de l'assassinat del raper antifeixista Pavlos Fyssas, que va morir apunyalat al carrer el setembre del 2013, i un crim que va desencadenar protestes i es van convertir en el principal argument per desemmascarar el caràcter violent del partit que havia entrat amb força a les institucions gregues. A més de l'assassinat de Fyssas, en el procés es jutgen l'atac de 2013 a un grup de militants del sindicat comunista PAME i l'intent d'assassinat de diversos pescadors egipcis el setembre de 2012, pel qual s'han condemnat tres dels acusats.

Líders del partit neonazi, com Nikolaos Michaloliakos –negacionista de l'Holocaust a qui els seus seguidors anomenen führer–, es presenten com a víctimes de la persecució política. El judici és vist com un punt final de l'organització per tot l'espectre polític, des del primer ministre conservador, Kyriakos Mitsotakis, que ha recordat que "Grècia va patir molt el nazisme i no hi ha lloc al país per als seus seguidors", fins al seu predecessor de Syriza, Alexis Tsipras, que s'ha referit al judici com "una fita històrica per a la democràcia grega".

Electoralment, el partit va patir una sonada derrota a les eleccions de juliol del 2019, quan es va quedar sense representació parlamentària al quedar per sota del 3% dels vots. Abans, però, el 2015, en plena crisi per les retallades dictades pels plans d'austeritat de la troica, havia arribat a convertir-se en la tercera força del país, amb 400.000 sufragis (7%). Els membres de l'organització, que té com a emblema un símbol molt semblant a l'esvàstica, van sembrar el terror als carrers de Grècia, amb escamots armats amb navalles i pals de fusta. Entrenats en gimnasos i vestits amb samarretes negres, apallissaven sindicalistes, militants de l'esquerra, membres de la comunitat LGTBI i immigrants, a qui consideraven "infrahumans". El discurs de l'odi era l'únic element aglutinador de la formació, que va arribar a organitzar donacions de sang "només per a grecs" o a distribuir gratuïtament aliments als barris populars més colpejats per les polítiques d'austeritat de la UE, que, segons la propaganda neonazi, pagava amb els sous dels seus diputats.

Les proves que s'han reunit per al judici –centenars de testimonis, desenes de vídeos i més de sis mil documents– suposen una evidència aclaparadora que treu al descobert la jerarquia militar i política de l'organització. Entre les proves hi ha un vídeo en què es veu el número dos del partit, Christos Pappas, ensenyant a uns nens a fer la salutació nazi i cridar " Heil Hitler". Pappas es fill d'un oficial militar pròxim al dictador Georgios Papadopoulos.