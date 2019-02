Guaidó i els Estats Units exploren “totes les opcions”

“Estic segur que, gràcies als veneçolans, Maduro té els dies comptats”, deia ahir el secretari d’Estat nord-americà, Mike Pompeo, a la cadena Fox, l’endemà que el govern veneçolà bloquegés l’entrada dels camions amb ajuda humanitària organitzats pel president autoproclamat Juan Guaidó. Nicolás Maduro continua prohibint l’accés als camions carregats amb aliments i medecines que estan aturats en diversos passos fronterers amb Colòmbia i el Brasil i que ell veu com el pretext per a una invasió nord-americana. Guaidó va respondre a l’intent fallit de fer entrar l’ajuda humanitària reclamant a la comunitat internacional que li permeti “tenir obertes totes les opcions per aconseguir l’alliberament”. Unes paraules que reforcen el fantasma que precisament branda el govern Maduro, el de la intervenció militar nord-americana. Davant l’enrenou generalitzat, Guaidó va matisar que es referia a un “setge diplomàtic”. El ministre d’Exteriors espanyol, Josep Borrell, va dir ahir que Espanya condemnaria una intervenció militar.

També ahir el govern brasiler va precisar que en la repressió de dissabte contra els qui reclamaven l’entrada de l’ajuda hi va haver dos morts (no quatre com havia afirmat inicialment l’oposició a Maduro), un d’ells un noi de 14 anys, i 285 ferits (al principi es va parlar de 50).

Pompeo va titllar Maduro de “tirà” i va dir que els Estats Units volen “passar a l’acció” per donar suport al president del Parlament i president autoproclamat Juan Guaidó, que té el suport d’una cinquantena de països. Washington no descarta una intervenció militar. “Tenim totes les opcions sobre la taula”, va assegurar Pence.

Per la seva banda, la UE també va condemnar ahir la violència i que el govern de Maduro recorregués a paramilitars per bloquejar l’ajuda. En un comunicat, la cap de la diplomàcia europea, Federica Mogherini, va criticar que “la negativa del règim a reconèixer l’emergència humanitària porta a una escalada de la tensió”. Els Vint-i-vuit insten Maduro a deixar entrar els camions. Governs com els del Canadà, el Brasil o l’Argentina reclamen el mateix.

Miguel Díaz Canel, president de Cuba, que juntament amb Nicaragua i Bolívia fa costat a Maduro, va dir després de votar en el referèndum sobre la reforma constitucional de l’illa: “Els cubans, votant per la nostra Constitució, estem votant també per l’Amèrica Llatina i el Carib, i també per Veneçuela, perquè ens hi va la dignitat del continent”. Però Maduro està cada cop més aïllat. Guaidó, que divendres es va presentar a Colòmbia desafiant la prohibició de sortir del país, va anunciar que avui participarà en la reunió dels 14 països del Grup de Lima a Bogotà, en què també hi haurà Pence.

Ahir, files de soldats veneçolans continuaven segellant l’accés a la frontera. Segons les autoritats colombianes, almenys 60 uniformats veneçolans han desertat i han demanat asil a Bogotà. Totes les mirades estan posades en l’exèrcit, que té la clau per decidir el futur de Maduro.