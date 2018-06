Holanda prohibeix l’ús del burca en escoles i hospitals

El Senat holandès va aprovar ahir per majoria prohibir en alguns espais públics l’ús del burca i d’altres peces de roba que tapen la cara i només deixen veure els ulls. Per exemple, no es podrà portar ni burca, ni nicab, ni un casc integral a les escoles, hospitals, transport públic o institucions governamentals. L’incompliment de la llei serà sancionat amb multes de fins a 400 euros. El text legislatiu es va aprovar per 44 vots a favor i 33 en contra en una cambra alta formada per 75 escons. Tres dels quatre partits que conformen la coalició de govern van donar-hi suport, excepte la formació progressista D66, que va votar-hi en contra. També s’hi van oposar els socialistes (SP), els laboristes PvdA i els verds GroenLinks.

La ministra progressista de l’Interior, Kajsa Ollongren, s’encarregarà que la policia faci efectiva la prohibició. Ollongren va defensar que aquesta nova normativa permetrà a les dones musulmanes “accedir a una vida social més àmplia” perquè, va argumentar, si no es tapen la cara “tindran més possibilitats de contacte, comunicació i oportunitats d’entrar al mercat laboral”. Holanda segueix així els passos d’altres països, com ara Dinamarca, França i Bèlgica, on l’ús del burca està prohibit fins i tot al carrer, després que el Tribunal Europeu de Drets Humans dictaminés l’any 2014 que una llei així no viola les llibertats religioses. França va ser el primer país que va prohibir el burca, l’abril del 2011.