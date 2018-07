Israel evacua 800 cascos blancs de Síria per evitar les represàlies d'Al-Assad

Israel ha permès l'evacuació a tercers països per territori sota el seu control, i "com un gest excepcional", de 800 membres dels Cascos Blancs, el cos de voluntaris que fa tasques de rescat a les zones 'rebels' de Síria, davant el risc de les seves vides per l'amenaça de l'entrada de forces pro-governamentals a la ciutat. El desplaçament dels activistes s'ha fet a través de la línia divisòria amb els ocupats alts del Golan per traslladar-los cap a Jordània, ha informat el diari israelià 'Haaretz', que s'havia fet ressò prèviament de la informació publicada pel diari alemany 'Bild'.

"El trasllat de desplaçats sirians a través d'Israel és un gest humanitari excepcional. Els civils van ser posteriorment transferits a tercers països", va expressar en una nota de l'exèrcit israelià, que ha explicat que l'evacuació es fa per "l'amenaça immediata" que corrien les vides d'aquests activistes, a qui el govern del dictador sirià Baixar al-Assad considera uns enemics perquè ajuden rebels i dissidents del règim. Els Cascos Blancs, que tenen aquest nom pel color dels cascos de protecció que porten, van rebre el setembre del 2016 els Right Livelihood Awards, considerats els Nobel alternatius, per la seva implicació en el conflicte sirià. Es tracta d'un grup de professionals de diversos àmbits –de sastres a bombers, de venedors a mestres– que es dediquen a rescatar víctimes que han quedat atrapades sota la runa arran dels bombardejos de l'exèrcit de Damasc.

"Seguint les instruccions del govern israelià i els requeriments dels Estats Units i països europeus, l'exèrcit [israelià] va completar recentment un esforç humanitari per rescatar membres de la societat civil humanitària i les seves famílies", ha afegit el document dels militars. Els cascos blancs evacuats es traslladaran als Estats Units, Alemanya i el Canadà, països que han donat suport econòmic a aquest grup.

En les últimes 24 hores, més de 20.000 civils han fugit de les zones controlades per l'exèrcit Khaled bin Walid, vinculat al grup terrorista Estat Islàmic (EI), a la província meridional siriana de Daraa cap a àrees controlades pel govern de Damasc, que s'afegeixen als més de 300.000 dels últims dies en el que ja és l'èxode més gran que ha provocat aquest conflicte. L'ONG Observatori Sirià de Drets Humans ha informat que la fugida d'aquests civils es produeix mentre continuen els atacs aeris del govern sirià i els seus aliats contra la conca del riu Yarmuk, a l'oest de Daraa.