Israel vol ser el quart país a aterrar a la Lluna

Israel ha llançat aquesta matinada des dels Estats Units un mòdul lunar no tripulat amb l’objectiu de complir una fita històrica per a Tel Aviv: formar part del club d’estats que han aterrat a la Lluna. Si tot surt com està programat, s’espera que la càpsula, anomenada Bereshit, que en hebreu significa 'gènesis', arribi a la superfície del satèl·lit l'11 d’abril.

Fins ara, només tres països han dut a terme aterratges exitosos a la Lluna: els Estats Units, l’antiga URSS i la Xina. Naus espacials d’altres països, com ara l’Índia o el Japó, o un artefacte de l’Agència Espacial Europea s’han estavellat expressament a la superfície lunar.

Successful deployment of the SpaceIL lunar lander confirmed, starting the spacecraft’s two-month voyage to the Moon pic.twitter.com/iMlVYJHef3 — SpaceX (@SpaceX) 22 de febrer de 2019

El Bereshit farà la primera missió privada –i, per tant, la primera no governamental– a la Lluna, ja que el projecte ha estat sufragat totalment per donacions i està dedicat a fins educatius. L’artefacte, que pesa uns 600 kg i ha costat gairebé 90 milions d’euros, ha estat construït per SpaceSL, una entitat sense ànim de lucre, juntament amb el grup estatal Indústria Aeroespacial d’Israel (IAI) arran d’un projecte que va néixer com una idea per a un concurs de Google que després va ser cancel·lat.

"El que fa aquesta missió única és que Israel és un país petit i és la primera vegada que un país tan petit busca arribar a la Lluna i aterrar-hi de manera segura", ha celebrat Yigal Harel, cap del programa espacial de SpaceSL. S'ha expressat en la mateixa línia el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha valorat el llançament com un "moment de gran orgull" i l'ha considerat "un gran pas per a Israel" i la seva tecnologia. Qui també ha reaccionat amb entusiasme al llançament del Bereshit és el segon home que va trepitjar la Lluna el 1969, Buzz Aldrin, que ha desitjat "bona sort" al mòdul lunar.

If the #SpaceIL mission is successful this Thursday, Israel will become the fourth country to land an aircraft on the moon. Good luck, Beresheet!🚀 https://t.co/aO5R50eaKY — Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) 20 de febrer de 2019

El mòdul lunar està equipat amb càmeres, sensors magnètics i transmissors que enviaran informació a la Terra. Però, a més dels dispositius tècnics, el Bereshit també portarà fins a la Lluna una càpsula del temps amb arxius digitals de la mida d’una moneda, dibuixos fets per alumnes israelians, una còpia de l’himne nacional i la bandera d’Israel, a més de fotos, cançons i literatura del país.

La càpsula arribarà a la Lluna per quedar-s’hi, perquè al final de la breu missió els seus creadors planegen simplement apagar l’artefacte i deixar-lo com l’última peça de ‘hardware’ humana en embrutar el paisatge lunar.