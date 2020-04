Itàlia allarga el confinament fins al 3 de maig però obre certs negocis

Itàlia seguirà aïllada almenys fins al 3 de maig. El govern italià ha decidit prorrogar les mesures que limiten els moviments i suspenen les activitats econòmiques no essencials, que expiraven el 13 d’abril. Però el nou decret, aprovat ahir, permetrà que biblioteques, llibreries, papereries i alguns comerços puguin obrir les portes a partir de la setmana vinent. “La corba està baixant, les mesures funcionen, però si cedim ara podem perdre tot el que hem aconseguit. Estem impacients per reobrir, però dependrà del nostre comportament”, va dir el primer ministre italià, Giuseppe Conte, en una roda de premsa.

El 4 de maig és la data marcada en vermell al calendari dels italians. Aquest dia, si la corba epidèmica de contagis continua baixant, milions de ciutadans que estan tancats a casa des del 9 de març podran començar a sortir al carrer mantenint algunes precaucions. Serà una tornada a la normalitat “gradual” i “ordenada” que permetrà donar inici a l’anomenada fase 2 de l’emergència, un període de temps en què serà necessari aprendre a conviure amb el virus i en el qual el govern ja està treballant . “Estarà basat en dos pilars fonamentals: un comitè d’experts i un protocol de seguretat en l’ambient de treball. Aquesta és la nostra bíblia”, va anunciar Conte. Fins llavors, i per evitar els desplaçaments en vigílies de Pasqua i els pròxims ponts festius al país transalpí (25d’abril i 1 de maig), els italians hauran de quedar-se confinats.

Davant de les pressions del sector industrial per reprendre l’activitat econòmica, Conte va remarcar que la salut és “al primer lloc” de les preocupacions del govern, però no va descartar una obertura abans del 3 de maig si es verifiquen les condicions adequades. Com a “aperitiu”, el nou decret permetrà que botigues de productes per a nadons, així com empreses forestals o les que fabriquen maquinària agrícola, entre d’altres, puguin reprendre la seva activitat a partir del 14 d’abril.

La corba baixa

El president de l’Institut Superior de Sanitat (ISS), Silvio Brusaferro, va assegurar ahir que la corba epidemiològica reflecteix un descens en el nombre de contagis, però va subratllar que aquest “senyal positiu” no ha de fer “abaixar la guàrdia”. El nombre de persones que han contret el coronavirus a Itàlia des de l’inici de la pandèmia supera les 147.000, mentre que la xifra de morts arriba als 18.849, després de sumar 570 decessos més les últimes 24 hores, cosa que confirma el retorn a una tendència a la baixa després d’un dia de repunt.

Segons un estudi de l’ISS, 3.859 persones han mort a les residències de gent gran des de l’inici del brot, i d’aquestes, 1.822 només a la Llombardia. És per això que la regió va anunciar ahir una comissió de control per aclarir els casos de víctimes de covid-19 en aquests centres.

La iniciativa arriba després que la Fiscalia de Milà obrís una investigació aquesta setmana per analitzar l’actuació dels responsables del geriàtric milanès Pio Albergo Trivulzio, una de les residències més grans i antigues d’Itàlia. En aquest centre pròxim a Codogno, la localitat on es va registrar el primer cas de coronavirus a finals de febrer, hi han mort més d’un centenar de pacients des de l’inici de l’epidèmia, almenys un 50% més que en el mateix període de l’any anterior, segons La Repubblica. La por és que el nombre de morts sigui molt superior, després que sortís a la llum una foto amb desenes de taüts acumulats a la capella del geriàtric i que empleats del centre denunciessin haver estat obligats a treballar sense cap tipus de protecció. La Fiscalia estudia suposats delictes de difusió negligent d’epidèmies i homicidi.

El 8 de març la Llombardia va signar una ordenança perquè pacients amb símptomes lleus de coronavirus poguessin ser atesos a les residències de gent gran i centres d’atenció a discapacitats, per alleugerir la càrrega dels hospitals. La iniciativa era voluntària, però va ser molt criticada perquè suposava posar en contacte infectats amb la població més vulnerable. El responsable de la sanitat llombarda, Giulio Gallera, rebutjava ahir que aquesta decisió sigui a l’origen de la massiva difusió del virus en alguns dels geriàtrics de la regió, ja que assegura que als pacients contagiats se’ls allotjava en “estructures separades” de les de la gent gran.