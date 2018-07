Itàlia amenaça de tancar ports als vaixells de la UE

El govern italià continua ferm amb la seva nova política antiimmigració, liderada pel polèmic ministre de l’Interior, Matteo Salvini. Primer va tancar el país per als vaixells de les ONG que ajuden els immigrants al Mediterrani, a les quals porta temps dificultant les tasques de rescat. Després, va posar en el punt de mira els vaixells mercants. I ara ha advertit Brussel·les que podria tancar els seus ports als vaixells militars de la Unió Europea perquè tampoc puguin desembarcar els migrants rescatats al Mediterrani.

Les intencions d’Itàlia no són noves. El govern del país transalpí fa mesos que exigeix a la UE que canviï la política de desembarcaments de l’operació antimàfia de la comunitat europea, coneguda com a operació Sofia. L’objectiu principal d’aquesta operació militar no és rescatar els migrants, sinó que busca perseguir els grups de traficants de persones. Però, com qualsevol altre vaixell, si troba un grup de nàufrags en perill té l’obligació de salvar-los i dur-los a un port segur que, segons dicta el tractat d’aquesta operació, ha de ser italià.

La petició de Roma, però, és clara: que Itàlia no sigui l’únic país que rebi desembarcaments de migrants al Mediterrani Central. “La subdivisió de migrants ha d’esdevenir una pràctica real, i no ha de ser Itàlia la que s’ha de veure sempre obligada a cridar els països europeus”, va dir ahir el primer ministre italià, Giuseppe Conte, en una entrevista al diari Il Fatto Quotidiano. El mateix Conte va explicar que havia enviat una carta al president del Consell Europeu, Donald Tusk, i al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, per proposar un “gabinet de crisi” a la UE que s’ocupi d’intervenir davant les arribades d’immigrants. “Itàlia va demanar la revisió de l’operació Sofia i va anunciar la seva voluntat de deixar d’aplicar les seves normes”, va assegurar ahir la portaveu del Servei Europeu d’Acció Exterior, Maja Kocijancic. Si això no canvia, doncs, Roma adverteix que no permetrà el desembarcament als seus ports dels vaixells europeus que formen part d’aquest operatiu fins que els països de la UE no “es reparteixin la solidaritat i la responsabilitat”.

L’‘Open Arms’, rumb a Mallorca

Mentrestant, l’últim rescat de Proactiva Open Arms ha tornat a posar rostre a la tragèdia que es continua vivint al Mediterrani. A bord d’un dels vaixells de l’ONG, que va rescatar una dona i dos cadàvers d’una pastera abandonada pels guardacostes libis, hi viatja també el jugador català de la NBA Marc Gasol. El mitjà dels germans Gasol feia temps que volia participar en una d’aquestes missions. L’any passat va conèixer el fundador de l’ONG, Oscar Camps, i va decidir involucrar-s’hi. Va explicar que va ser la imatge d’Ailan Kurdi, el nen sirià de tres anys mort en una platja de Turquia, el que va fer que s’interessés per Open Arms. “Sento una gran admiració per ells, per a mi són herois”, va dir en un vídeo a bord del vaixell. Tant l’ Astral com l’ Open Arms desembarcaran dissabte a Palma.